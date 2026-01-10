ウェスティンホテル横浜は、館内の各レストランで新メニューを1月から提供する。

3階パシフィック・テーブルでは「KANAGAWA LOVERS’ BUFFET」を1月13日から3月31日まで開催する。牛鍋に着想を得たオーストラリア産リブロースのすき焼き風や蜂蜜と胡椒を加えた神奈川県産やまゆりポークのオーブン焼き、特製ラーメン、パルメザンチーズパスタなど、神奈川産食材を使用した料理や神奈川に由来する料理を提供する。料金は大人6,950円から、4歳から12歳まで3,475円から。

23階アイアン・ベイでは、平日限定「スマート・ランチコース」を1月14日から提供する。前菜またはデザートとメインの2品で構成するスタンダード、前菜・メイン・デザートをそれぞれ選べる全3品のエグゼクティブ、シェフのおまかせ全6品で構成するプレステージの3種類。料金は4,000円から。

23階コード・バーでは、冬を象徴するみかんを主役にアールグレイをインフューズしたジンで仕立てたカクテルと山下公園の冬の情景から着想を得たカクテルの2種を新たに用意する。