これ子供用にしとくのもったいないよ！むしろ大人が本気で使える100均優秀財布

ダイソーで見つけた子供用のお財布。大人にも使い勝手が良さそうと思って試しに購入したら、かなり使い勝手が良くて驚きました！縫製がきれいでしっかりとした作り。5つのポケット付きで、レシート、お札、小銭、カードなどをしっかり分けて収納できますよ！便利な紐付きですが、安全に使える工夫もされていて優秀です。

商品情報

商品名：紐付キッズウォレット（ブラック）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480905594

これは大人にとっても便利！ダイソーの子供用財布が優秀すぎる

さまざまなタイプのお財布が、お手頃価格で販売されているダイソー。またしても良い商品を見つけました！

『紐付キッズウォレット（ブラック）』は、子供用のシンプルなお財布。大人にも使い勝手が良さそうだなと思い購入してみました。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、お財布売り場に置かれていました。

縫製がきれいで生地も分厚く、割としっかりしています。

ポケットは5か所あり、真ん中3つは大きく開くため中身を取り出しやすい。

普段の食費や旅行などの予算管理に便利です！

レシート、お札、小銭、カードなど、しっかりと分けて収納できます。

コンパクトながらマチが付いているので、しっかり開けて中を確認しやすいですよ。

お札は二つ折りにすれば入ります。

折り目はついてしまいますが、取り出しやすさが便利です。

小銭の取り出しもスムーズ。

フタなどが無いタイプなので、会計時にもたつくことがありません。

紐は取り外しが可能◎細かな配慮もされていて安心して使える！

紐は長さ調整ができるうえに、強く引っ張ると外れるパーツがついていて、お子さんから大人まで安全に使えるのもポイント。

細やかな配慮がされている点はさすがだなと思います。

紐の根元は少し心配な弱さを感じますが、解けば取り外して単体でも使用できます。

お好みの使い方ができる、使い勝手抜群なアイテムでした！

ダイソーの『紐付キッズウォレット（ブラック）』を売り場で見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。