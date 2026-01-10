39歳男性、年収350万円、都内在住。両親との実家暮らしで「母親には言えない秘密」とは
All About ニュース編集部は、2025年11月20日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、東京都在住・39歳男性のエピソードを紹介します。
職業：会社経営（共同経営）
在住：東京都練馬区
家族構成：父親、母親、自分
世帯年収：自分350万円
実家の間取り：4LDK
交際費：20万円
毎月のお小遣い：10万円
毎月の貯金額：なし
貯金総額：60万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳男性の1カ月の平均消費支出は18万7902円です。そのうち、住居費の平均は2万6605円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた16万1297円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについて聞くと、「40歳までに会社を軌道にのせて実家を出る予定」と回答。恋愛や結婚願望については「あります」と言います。
実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「私は若い頃に刺青を入れており、父親は把握しておりますが、母親は把握していないため、隠しながら生活をすることが父からの条件でした。特に夏場は風呂上がりでも、長袖を着用しなくていけないのでそこが苦労してます」と話しました。
お金に関する悩みでは「実家暮らしだからお金に悩むということはありません。両親も私がしている会社には協力的な考えで、むしろ困っている時は、月の実家への支払いを免除して頂いたり、助けてもらっているので、仕事が軌道に載ったら恩返しをしていきます」と教えてくれました。
友人と起業した会社が軌道に乗るまで実家暮らしを続けたいという回答者。両親も協力的で経済的に援助してもらうこともあり、良好な親子の関係性がうかがえました。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:福島 ゆき)
