アメリカのトランプ大統領「ロシアや中国が掌握する前にアメリカが領有に向けて行動しなければならない」　軍活用の可能性も示唆

アメリカのトランプ大統領は領有に意欲を示すグリーンランドについて、ロシアや中国が掌握する前にアメリカが行動しなければならないと主張し、グリーンランドの理解が得られなければ強硬手段に出ると警告しました。

トランプ大統領：

グリーンランドに対して何か行動を起こす。彼らが望むか否かに関わらずだ。なぜなら我々が行動しなければ、ロシアか中国がグリーンランドを掌握する。我々はロシアや中国を隣国にはしたくない。

トランプ大統領は、ベネズエラの石油インフラ再建に向けた会合で記者団に対し、グリーンランドの領有について「我々が行動しなければロシアか中国がグリーンランドを掌握する」と警戒感を示しました。

そのうえで「我々はロシアや中国を隣国にすることはできない。穏便な方法で合意することが望ましいが、それがかなわなければ、強硬手段に出る。我々が行動を起こさなければ、彼らが起こすだろう」とも主張し、アメリカ軍を活用する可能性を示唆しました。

ルビオ国務長官は、グリーンランドを自治領とするデンマークの当局者と来週にも会談する予定です。