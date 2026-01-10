¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡ÙS.H.Figuarts¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä ¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ö¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡õ¥Ö¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥Þ¡¼¥¯II¡×¤¬ÅÐ¾ì¡Ú¿·½ÕÆÃÊÌÃêÁªÈÎÇä 2026¡Û
¥Ð¥ó¥À¥¤¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤è¤ê¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä ¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ö¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡õ¥Ö¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥Þ¡¼¥¯II¡×(9,900±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆCLUB TAMASHII MEMBERS²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç¡¢2026Ç¯1·î23Æü(¶â)10»þ¡Á2·î5Æü(ÌÚ)23»þ¤Î´ü´Ö¡¢ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2026Ç¯2·î¾å½ÜÅöÁªÈ¯É½¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£¡Ö¡ÚÃêÁªÈÎÇä¡ÛS.H.Figuarts ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä ¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ö¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡õ¥Ö¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥Þ¡¼¥¯II¡×(9,900±ß)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤è¤ê¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä ¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ö¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡õ¥Ö¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥Þ¡¼¥¯¶¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
S.H.Figuarts¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÄÆ°°è¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¾Î©¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ý¡¼¥º¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¸ª¥¢¡¼¥Þ¡¼¤äÆ¬Éô¤ÎÊ£»¨¤Ê·Á¾õ¤òºÙ¤«¤¤Â¤·Á¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥ì¥Ã¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊºÌ¿§¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä ¥Ö¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥Þ¡¼¥¯¶¡×¤âºÆ¸½¤Ç¤¡¢2¤Ä¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥ì¡¼¥¶¡¼¥ì¥¤¥º¥é¥¤¥¶¡¼¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)2022 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤è¤ê¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä ¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ö¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡õ¥Ö¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥Þ¡¼¥¯¶¡×¤¬S.H.Figuarts¤ËÅÐ¾ì¡£
S.H.Figuarts¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÄÆ°°è¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÎ¾Î©¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ý¡¼¥º¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¸ª¥¢¡¼¥Þ¡¼¤äÆ¬Éô¤ÎÊ£»¨¤Ê·Á¾õ¤òºÙ¤«¤¤Â¤·Á¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥ì¥Ã¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ÊºÌ¿§¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä ¥Ö¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥à¥Þ¡¼¥¯¶¡×¤âºÆ¸½¤Ç¤¡¢2¤Ä¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¥ì¡¼¥¶¡¼¥ì¥¤¥º¥é¥¤¥¶¡¼¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
(C)2022 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç