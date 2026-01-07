¥Ò¥åー¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡Ø¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡ÙÍ½¹ðÊÔ¤¬ÊÆ¸ø³« ¨¡ µÁÂ±¤ÎÅÁÀâ¤òºÆ²ò¼á¡ÖÈà¤Ï±ÑÍº¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢»¦¿Í¼Ô¤À¡×
¥Ò¥åー¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥ÉÌò¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¿·ºî±Ç²è¡Ø¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡Ê¸¶Âê¡§The Death of Robin Hood¡Ë¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÃæÀ¤¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ¸¢ÎÏ¼Ô¤äÉÙÍµÁØ¤«¤éÉÙ¤òÃ¥¤¤¡¢ÉÏ¤·¤¤¿Í¡¹¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡¢µÝ¤ÎÌ¾¼ê¤Ë¤·¤ÆÅÁÀâ¤ÎµÁÂ±¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÅÁÀâ¤¬¤¹¤Ù¤Æ±³¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡©
¡ÖÈëÌ©¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤«¡© Ã¯¤â¤¬¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£Èà¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¥¿¥é¥á¤À¡£Èà¤Ï±ÑÍº¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»¦¿Í¼Ô¤À¡¢Î¬Ã¥¼Ô¤À¡£²æ¡¹¤Ï½Ã¤À¤Ã¤¿¡×¡£Í½¹ðÊÔ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¥Ò¥åー¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤À¡£¡Ö»ä¤ÏÌµË¡¼Ô¤À¡×¤ÈÈà¤Ï¤¤¤¦¡£
¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤ÎÅÁÀâ¤òÂçÃÀ¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Àï¤¤¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿¸ÉÆÈ¤Ê¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤¬¡¢½Å¾É¤òÉé¤Ã¤ÆÆæ¤Î½÷À¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ÈÈºá¤È»¦¿Í¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤ÏµßºÑ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢²áµî¤È³ÊÆ®¤¹¤ë¤¬¨¡¨¡¡£
Ææ¤Î½÷ÀÌò¤Ï¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¡Ê2025¡Ë¡ØºÇ¸å¤Î·èÆ®ºÛÈ½¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥«¥Þー¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤ò½õ¤±½Ð¤·¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤ËµÝ¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤ó¤À¾¯½÷¤Ë¡Ö¤Ò¤É¤¤¤³¤È¡×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¡Ö»ä¤Ï¤³¤ÎÅç¤ËÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò½õ¤±¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢·ã¤·¤¤Ë½ÎÏ¤È²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»£±ÆÃÏ¤Ç¤¢¤ëËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÉ÷·Ê¤òÍºÂç¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó»¦¤·¤¿¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡£¤³¤ì¤Ï¼ö¤¤¤À¡×¤È¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤Ï¸À¤¦¡£¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°¿Í¤¬¤¤¤ë¡£·ì¤Î½þ¤¤¤¬Èà½÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¡£¤â¤Ã¤È¤â±ÇÁü¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤Ï¾¯½÷¤Ë¤³¤¦¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·¯¤ò¼é¤ë¡£É¬¤º¼é¤ë¡×
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Ï¡¢¡ØPIG¡¿¥Ô¥Ã¥°¡Ù¡Ê2020¡Ë¡Ø¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡§DAY 1¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥µ¥ë¥Î¥¹¥¡£½Ð±é¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡õ¥«¥Þー¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¤ÎÃç´Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥¸¥ç¥óÌò¤Ç¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡§¥³¥ó¥»¥¯¥¨¥ó¥¹¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥Ó¥ë¡¦¥¹¥«¥ë¥¹¥¬¥ë¥É¡¢¡Ø¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Î¥¢¡¦¥¸¥å¥×¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥íー¥¿¥¹¡¿½ô»ö¾ð¤À¤é¤±¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¥Þ¥ìー¡¦¥Ðー¥È¥ì¥Ã¥È¡£
±Ç²è¡Ø¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥É¡Ê¸¶Âê¡§The Death of Robin Hood¡Ë¡Ù¤Ï2026Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¸ø³«Í½Äê¡£ÊÆ¹ñÇÛµë¸¢¤ÏA24¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Source: