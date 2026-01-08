『スター・ウォーズ』の完全新作劇場映画『スター・ウォーズ／スターファイター』の撮影は和やかな雰囲気の中で行われたようだ。ヴィラン役を演じるミア・ゴスは、これまでで最高の現場だったと振り返っている。

『スター・ウォーズ／スターファイター』は『ラ・ラ・ランド』（2016）ライアン・ゴズリングが主演を務める新作。『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』の5年後が舞台。あらすじ詳細は不明だが、タイトルから戦闘機パイロットを描くものと想像される。

監督を務めるのは「ストレンジャー・シングス 未知の世界」や『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）など大ヒット作を手がけるショーン・レヴィ。撮影を終えたゴスは米にて、レヴィが率いる撮影現場がいかに素晴らしいものだったかを振り返っている。

「最高でした。今までで一番楽しい現場でしたね。ショーン・レヴィが本当に刺激的な方で。彼に会うと、とにかく刺激を感じられるんです。なんだか影響されちゃうんですよね。彼はクルーたちとの接し方がうまくて、周りの皆さんとしっかり絆で繋がっている。だから最高の時間を過ごすことができたんです。みなさん、きっと映画を気にいると思いますよ。」

ゴスが演じるキャラクターの詳細は「悪役」であるという他は不明。『X エックス』シリーズで“新世代スクリーム・クイーン”と称えられたゴスが、遥か彼方の銀河系で新たなヴィラン像に挑む。

共演には、DCドラマ「ランタンズ」でも注目のアーロン・ピエール、コメディアン出身のサイモン・バード、ミュージカル『ハミルトン』で主演も務めるジャマエル・ウェストマン、『イーグル・ジャンプ』（2016）などのダニエル・イングス、『マン・オブ・スティール』（2013）ロイス・レイン役や『メッセージ』（2016）のエイミー・アダムス。

『スター・ウォーズ』からは、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）以来7年ぶりとなる映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日に日米同時公開予定。本作『スター・ウォーズ／スターファイター』はその翌年にあたる2027年5月28日にUS公開予定。

