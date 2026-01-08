¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤Ø ¨¡ ¥·¥à¡¦¥ê¥¦¤¬Ç§¤á¤ë
¡ÊMCU¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê½¸ÂçÀ®¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¿·2Éôºî¤Î¸åÊÔ¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¤¬°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£±é¤¸¤ë¥·¥à¡¦¥ê¥¦¤¬Ç§¤á¤¿¡£
ÊÆ¤Î¼èºà¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¡¿¥Æ¥ó¡¦¥ê¥ó¥°¥¹¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ê2021¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¥ê¥¦¤Ï¡¢¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ë²è¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅÐ¾ìÍ½Äê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¶á¤¤ÏÃ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¹¬±¿¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËÂ³ÊÔ¤Î¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤ä¥Ë¥åー¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ê¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©ー¡¢X-MEN¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー¤¬·ë½¸¤·¡¢¥í¥Ðー¥È¡¦¥À¥¦¥Ëー¡¦Jr.±é¤¸¤ëµð°¥É¥¯¥¿ー¡¦¥É¥¥ー¥à¤ÈÂÐ·è¤¹¤ë¡£¥Áー¥à¤ËÂ°¤µ¤Ê¤¤¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¤äÍë¿À¥½ー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¤È¤¤¤Ã¤¿´é¤Ö¤ì¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
Á°²ó¤Î2Éôºî¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©ー¡Ù¡Ê2018¡Ë¤È¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²ー¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë¤Ï´°Á´¤ÊÁ°¸åÊÔ¹½À®¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Î¾ºî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î2Éôºî¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹½À®¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤âÉÔÌÀ¡£¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©ー¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÈ¾¿ô¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¸½¹Ô¤ÎMCU¤ò¡È¥ê¥»¥Ã¥È¡É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡©
¤â¤Ã¤È¤â¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥·¥ã¥ó¡¦¥Áー¤ÏMCU¤Î¿·¤¿¤Ê´é¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ2Éôºî¤ÎÎ¾Êý¤Ë»²Àï¤¹¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ø¤ÎÅÐ¾ì¤ò¸ø¤ËÇ§¤á¤¿¤Î¤Ï¥ê¥¦¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ë¥åー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¥»¥¤¥Ç¥£ー¡¦¥·¥ó¥¯¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤È¤Î¤ß¤À¡£
±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ï2027Ç¯12·î17Æü¤ËUS¸ø³«Í½Äê¡£
