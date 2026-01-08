（2023）で主演男優賞に輝いたの新たな主演映画『Small Things Like These（原題）』が、邦題『決断するとき』として、3月20日より全国順次公開されることが決定した。あわせて日本版メインビジュアル＆場面写真が到着している。

1985年、アイルランドの小さな町。炭鉱商人として家族とつつましく暮らすビル・ファーロング（キリアン・マーフィー）は、クリスマスが近づくある日、炭鉱を届けるために地元の修道院を訪れる。少女から「ここから出してほしい」と懇願されたビルが目撃したのは、若い女性たちが行き場もなく苦しんでいる現実。見て見ぬふりをすることが賢明だと理解しながらも、良心の呵責に悩むビルが、ついに下した決断とは──。

© 2024 ARTISTS EQUITY. ALL RIGHTS RESERVED.

『オッペンハイマー』を経て、キリアン・マーフィーが次なる挑戦として選んだのは、『コット、はじまりの夏』（22）の原作「あずかりっ子」でも知られる作家クレア・キーガンのベストセラー小説「ほんのささやかなこと」（鴻巣友季子 訳／早川書房 刊）。この作品に惚れ込んだマーフィーは、自ら映画化を熱望した。

マーフィーが『オッペンハイマー』の撮影中に企画を持ちかけたことから、プロデューサーには同作で共演したマット・デイモンが参加。さらにデイモンの盟友ベン・アフレックも製作総指揮として名を連ねた。監督は、同じくマーフィーの代表作「ピーキー・ブラインダーズ」のティム・ミーランツが務めた。

© 2024 ARTISTS EQUITY. ALL RIGHTS RESERVED.

アイルランドに実在した“マグダレン洗濯所”の人権問題を背景とする本作は、社会が長く黙認してきた現実を前に、「知ってしまった個人はどう振る舞うべきか」を静かに問いかける人間ドラマ。『オッペンハイマー』とは異なり、言葉を抑え、沈黙と内面の葛藤を徹底的に演じるマーフィーの姿が深い余韻を残す。

マーフィーは本作で初めてプロデューサーを兼任し、キャスティングにも参加した。マグダレン洗濯所となった修道院の院長シスター・メアリー役は、名優エミリー・ワトソン。アイルランド社会の闇を象徴するような、残虐な現実を正当化する静かな権力を体現し、第74回ベルリン国際映画祭の助演俳優賞を受賞した。

© 2024 ARTISTS EQUITY. ALL RIGHTS RESERVED.

また、ビルの妻役は『マグダレンの祈り』（2003）のアイリーン・ウォルシュ、修道院からの脱出を試みる収容者役には『サンドラの小さな家』（2020）のクレア・ダン。公開された場面写真には、主要人物たちのほか、物語の根幹となるビルの幼少期の姿も収められている。

映画『決断するとき』は、2026年3月20日より全国順次公開。