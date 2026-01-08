ディズニーの人気アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』（2010）の劇場向け実写映画版にて、主人公のラプンツェル役、大泥棒フリン・ライダー役を演じる俳優が決定した。

魔法の髪を持つ主人公のラプンツェル役にはDCドラマ「タイタンズ」のレイブン役で知られるティーガン・クロフトが決定。彼女を外の世界に導く大泥棒フリン・ライダー役には、『ゾンビーズ』シリーズのマイロ・マンハイムが起用された。

「えー、誰なのこの人たち」と、クロフトはSNSでユーモアを交えてコメント。マンハイムも劇中歌に準え、「“輝く未来”が見えた」と投稿した。

監督は『グレイテスト・ショーマン』（2017）のマイケル・グレイシー、脚本は『ソー：ラブ＆サンダー』（2022）のジェニファー・ケイティ・ロビンソンが務める。

なお、ラプンツェルの育ての母マザー・ゴーテル役には『アベンジャーズ』シリーズなどのスカーレット・ヨハンソンが起用されるとが、残念ながら離脱。改めてキャスティングが行われることとなる。

『塔の上のラプンツェル』は、グリム童話「ラプンツェル」を原作に、ディズニーが初めて3DCGで描いたプリンセス・ストーリー。生まれてから18年間、人里離れた塔で暮らしてきたラプンツェルが、大泥棒のフリン・ライダーとともに初めて外の世界へ飛び出し、自分自身を発見していくストーリー。全世界興行収入5億9,179万ドルの大ヒットを記録し、劇中曲「輝く未来（I See the Light）」はの歌曲賞にノミネートされた。

ディズニーは直近で、2025年の実写版『リロ＆スティッチ』が全世界10億ドルを超える大ヒットを記録。2026年夏には『モアナと伝説の海』の実写版も出航する。16年以上の時を経て実写化されることとなる『塔の上のラプンツェル』にも注目だ。