による実写ドラマ版「ONE PIECE」シーズン2より、キーアートとなるポスターが公開された。

「いざ、偉大なる冒険へ」。イニャキ・ゴドイが演じるルフィが夜明けの海を臨み、「シーズン2」を示すピースサインを掲げている。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2：3月10日（火）より世界独占配信

シーズン 2 の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”だ。

コミックの人気な舞台が続々と実写化。“始まりと終わりの町”と呼ばれる地・ローグタウン。4つの運河が合流し“偉大なる航路（グランドライン）”への入口となるリヴァース・マウンテン。ゴーイング・メリー号の行く手を阻む巨大クジラ・ラブーンが居る双子岬。巨大なサボテンが目立つ“謎の町”ウイスキーピーク。太古の生物や巨人族が生息すると言われる島リトルガーデン。そしてトニートニー・チョッパーの故郷である寒冷な気候の“冬島”ドラム王国が描かれる。人気キャラクターたちの実写姿にも期待したい。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は2026年3月10日（火）より世界独占配信。