¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¼Â¼ÌÈÇ¡¢°½÷¥´ー¥Æ¥ëÌò¤Ë¡Ö¥¢¥¬¥µ¡×¥¥ã¥¹¥ê¥ó¡¦¥Ïー¥ó¸ò¾ÄÃæ
¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¡Ê2010¡Ë¤Î·à¾ì¸þ¤±¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¤Ë¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Î°é¤Æ¤ÎÊì¥Þ¥¶ー¡¦¥´ー¥Æ¥ëÌò¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥À¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¡×¡Ê2021¡Ë¡Ö¥¢¥¬¥µ¡¦¥ªー¥ë¡¦¥¢¥í¥ó¥°¡×¤Î¥¥ã¥¹¥ê¥ó¡¦¥Ïー¥ó¤¬½Ð±é¸ò¾Ä¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¥Þ¥¶ー¡¦¥´ー¥Æ¥ë¤Ï¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤Î°é¤Æ¤Î¿Æ¤Ë¤·¤Æ»ö¼Â¾å¤Î°Ìò¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª¸ì¤Ë¤ª¤±¤ë»ÙÇÛ¼Ô¡£±Ê±ó¤Î¼ã¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òµá¤á¤ë¥´ー¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤ÎÈ±¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈà½÷¤ò´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤¡¢¡Ö³°¤ÎÀ¤³¦¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡×¡Ö¤ªÁ°¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é¿´ÍýÅª¤ËÌ¼¤ò»ÙÇÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÌò¤Ë¤ÏÅö½é¥¹¥«ー¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó2¡Ù¤ä¡Ø¥¨¥¯¥½¥·¥¹¥È¡Ù¿·ºî¤È¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤ÇÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
¥Ïー¥ó¤Ï¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥É¥é¥Þ¤Î¥¢¥¬¥µ¡¦¥Ïー¥¯¥Í¥¹Ìò¤È¤·¤Æ¡¢ÃãÌÜ¤Ãµ¤¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ëâ½÷¤Î»Ñ¤ò³è¤³è¤¤È±é¤¸¤¿¡£°½÷¥´ー¥Æ¥ëÌò¤Ç¤â¼Ù°¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤â¤Ð¤«¤ê¡£ËâË¡¤ÎÈ±¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ëÌò¤Ë¤ÏDC¥É¥é¥Þ¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥º¡×¤Î¥ì¥¤¥Ö¥óÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Æ¥£ー¥¬¥ó¡¦¥¯¥í¥Õ¥È¤¬·èÄê¡£Èà½÷¤ò³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ³¤¯ÂçÅ¥ËÀ¥Õ¥ê¥ó¡¦¥é¥¤¥ÀーÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¾¥ó¥Óー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Þ¥¤¥í¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥¤¥à¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£© 2026 Disney © 2026 Disney
¡ØÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¡Ö¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤¬½é¤á¤Æ3DCG¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥¹¥Èー¥êー¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é18Ç¯´Ö¡¢¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿Åã¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤¬¡¢ÂçÅ¥ËÀ¤Î¥Õ¥ê¥ó¡¦¥é¥¤¥Àー¤È¤È¤â¤Ë½é¤á¤Æ³°¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Èー¥êー¡£Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ5²¯9,179Ëü¥É¥ë¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢·àÃæ¶Ê¡Öµ±¤¯Ì¤Íè¡ÊI See the Light¡Ë¡×¤Ï¤Î²Î¶Ê¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥çー¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥°¥ì¥¤¥·ー¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥½ー¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥Àー¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡ー¡¦¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£