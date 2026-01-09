ネコ動画を映画館で観る『CatVideoFest』日本初上陸 ─ 収益一部はネコ支援に寄付

ネコ動画だけを集めたネコ動画の祭典として海外で話題の『CatVideoFest』が、2026年2月20日に日本でも劇場公開されることが決定した。

『CatVideoFest』とは、2016年から毎年開催され、今やアメリカ国内のみならず、カナダやヨーロッパを含む世界各地・350館以上の劇場で上映されてきた世界的に愛されるフェスティバル。特にアメリカでは毎年大ヒットを記録し、観客動員数は年々増加。昨年は興行収入100万ドルを突破するなど、“ネコ動画をみんなで観る”という特別な体験が、多くの人々を劇場へと引き寄せている。笑顔と癒しに包まれる73分は、まさに「ネコ好きのための夢の時間」だ。

観ること自体がネコたちの支援につながる。チケット収益の一部は動物保護団体へ寄付され、2019年以降、世界各国での上映を通じて累計15万ドル以上の支援金が集まり、多くのネコたちの命が救われてきた。

日本での上映においても、収益の一部が保護団体へ寄付され、医療支援や里親探しなど、支援を必要とするネコたちのために活用される予定。

ふざけているように見えるかもしれませんが、本来の目的はネコのための寄付という素晴らしい本フェスティバル。大きな画面でネコに癒され、そして支援にもつながるという、Win-Winでニャン-ニャンな企画である。

『CatVideoFest』は2026年2月20日より期間限定で日本初上映。73分。配給はローソン・ユナイテッドシネマ。