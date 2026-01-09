『アクアマン』シリーズのジェイソン・モモア、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのデイヴ・バウティスタがバディを組むアクションコメディ映画『レッキング・クルー』の予告編が米国で公開された。

物語の舞台はハワイ。疎遠だった異母兄弟のジョニー（モモア）とジェームズ（バウティスタ）が、父親の死をきっかけに再会した。2人が真実を明らかにしようとするなか、埋もれていた秘密が再び明らかになり、家族を分裂させかねない陰謀があらわになる。お互いの感情が試されるなか、2人は邪魔するものをすべてぶち壊してゆく。

冒頭から車が激突し爆発する本予告編は、モモア＆バウティスタの繰り広げる多彩なアクションシーンがてんこ盛りだ。ナイフを持って襲いかかるヤクザとの肉弾戦、バイクやヘリを巻き込んだカーチェイス、そして水中へのダイブ。DC映画『ブルービートル』（2023）のアンヘル・マヌエル・ソト監督によるアクション演出が冴え渡る。

「ここではこんなことは毎日起こらない。ステロイドのパンケーキを朝メシに食べてるような奴らが2人いて、私の島がベイルートみたいになるなんて……」。ぼやく刑事はジョニー＆ジェームズに尋ねる。「どうしてヤクザに狙われてる？」「ヤクザ？ あれはヤクザだったのか？」。

背景にあるのは、父の謎めいた死だ。「ひき逃げだった」とジェームズは言うが、ジョニーは「そうは思わない」と一言。2人は事件の真相を追うため、軽口を叩き合いながら命がけの戦いに身を投じていく……。

共演は「バリー」のスティーヴン・ルート、『デッドプール』シリーズのモリーナ・バッカリン、『ノースマン 導かれし復讐者』（2022）のクレス・バング、『アクアマン』シリーズのテムエラ・モリソン、『スパイダーマン』シリーズのジェイコブ・バタロン、実写版『モアナと伝説の海』のフランキー・アダムス、そして日本人アーティストのMIYAVI。

脚本は『アダム＆アダム』（2022）のジョナサン・トロッパー。プロデューサーにはモモア＆バウティスタのほか、『ランペイジ 巨獣大乱闘』（2018）のジェフ・フィアソン、『THE BATMAN ―ザ・バットマン―』（2022）監督のマット・リーヴス、『ロスト・バケーション』（2016）のリン・ハリスらが名を連ねた。

映画『レッキング・クルー』は2026年1月28日、にて全世界独占配信。

