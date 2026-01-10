ウォルト・ディズニー・スタジオは、2025年の劇場公開作品が全世界で65億8,000万ドル（約1兆293億円）に到達し、スタジオとして年間興行収入ランキングで世界1位の記録となったことを発表した。

同スタジオが全世界興行収入で60億ドル（約9,384億円）超えを記録するのは、2016年、2017年、2018年、2019年に続き5回目。2019年以降、60億ドル突破を果たしたのはディズニーが初めて、かつ唯一のスタジオとなる。

すべてのスタジオを含めた年間興行成績も2019年以来の過去最高を更新。2位以下のスタジオに20億ドル以上の差をつけた。

ディズニー・エンターテイメント共同チェアマンのアラン・バーグマンは、2025年の劇場公開作品を振り返り、以下のように語た。

「2025年はディズニーにとって素晴らしい年でした。最終的には、3つのスタジオから3本の10億ドル超ヒットが生まれ、さらに年間を通じて素晴らしい成績を収めた作品が数多くありました。このような成果を成し遂げられたのは、クリエイティブチーム全体にわたるストーリーテリングの強さと、マーケティングおよび配給チームの優れた働き、そしてこうした成功に携わるすべての人々のおかげです。スタジオチーム、共に協力し合えた素晴らしいタレント、そして世界中の観客の皆さまに感謝しています。」

洋画アニメーション史上最速で国内興行収入100億円を突破した『ズートピア2』や、シリーズ3作目となる『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』、実写『リロ＆スティッチ』などの世界的大ヒットが奏功した。

(c) 2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

『ズートピア2』は1月8日までの全世界興行収入が15億9,000万ドル（約2,495億円）に到達。日本興行収入は113億万円を突破した（8日時点）。『アナと雪の女王２』（14億5300万ドル、約2,282億円）を超え、ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ作品として史上最高の世界興行アニメ作品になっている。また、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（13億6,000万ドル、約2,136億円*）を超え、洋画アニメーション史上No.2の記録。日本では洋画アニメーション史上最速のスピードで100億円を突破した。

(C) 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.

『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』は1月8日までの全世界興行収入が10億9,500万ドル（約1,720億円）。日本興行収入は18億円を突破した（1月7日時点）。

『リロ＆スティッチ』の全世界興行収入は10億3,800万ドル（約1,629億円）全米でメモリアルデー週末4日間としては歴代No.1のオープニング記録となった。でも歴代2番目のオープニング視聴数を記録しており、スティッチ関連の世界小売売上は40億ドル超（約6,287億円）に及ぶ。

（C）2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

ディズニーからは、2026年にも『トイ・ストーリー5』や実写版『モアナと伝説の海』『プラダを着た悪魔 2』といった話題作が控えるほか、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』など各傘下スタジオからの大作公開が予定されている。