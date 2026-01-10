『遊星からの物体X』ソフビファンタスティックより「スパイダーヘッド」が立体化
メガハウスは、『遊星からの物体X』より「ソフビファンタスティック 『遊星からの物体X』スパイダーヘッド」(14,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「ソフビファンタスティック 『遊星からの物体X』スパイダーヘッド」(14,300円)
「ソフビファンタスティック」シリーズより、SFホラー映画の名作『遊星からの物体X』(1982)に登場するエイリアン「スパイダーヘッド」が立体化。
実写の特徴あるデザインを、表情はリアルさにこだわり、全体のフォルムにはディフォルメをほどこし、絶妙なバランスで表現。オリジナリティあふれるデザインに仕上がっている。
大き過ぎず小さ過ぎず、ディスプレイするにもちょうど良いサイズ感。特撮ファンのみならず、映画ファン、フィギュアファン垂涎の商品に注目したい。
(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
