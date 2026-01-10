インナーで美を仕込む。peu a beauteが殿堂入りした理由とは

美容意識の高い女性たちの間で注目を集める美容インナー。その中でも、サロン専売ブランドとして確かな信頼を築いてきた「peu a beaute（プウアボーテ）」が、サロン経営者向け専門誌『エステティック通信』のアワード「BEST BEAUTY ITEM」にて5年連続受賞、さらに殿堂入りを果たしました。売上貢献というリアルな評価軸で選ばれ続けた理由に、いま改めて注目が集まっています♡

5年連続受賞が証明する信頼

「BEST BEAUTY ITEM」は、広告や話題性ではなく、実際にサロンの売上に貢献したかどうかを基準に選出されるアワード。

全国のエステティックサロン経営者の声をもとに調査が行われ、継続導入のしやすさや提案実績が評価されます。

peu a beauteはこの厳しい指標で5年連続受賞し、業界でも希少な殿堂入りを達成。現場で“売れる”ことが信頼の証となっています。

着るだけで整う高機能設計

peu a beauteは、光電子®繊維を贅沢に使用した日本製の機能性美容インナー。体温を利用して遠赤外線を輻射し、血行促進やむくみ軽減、冷え対策をサポートします。

締め付け感を抑えながら、シェイプアップや骨盤ケア、姿勢サポートまで叶える設計で、日常生活に無理なく取り入れられる点も高評価。サロンでの体感提案がしやすいことも、支持され続ける理由です。

人気ラインナップをチェック

シリーズには多彩なアイテムが揃います。

■スパッツサポーター（M・L・LL）58,300円（税込）※モデル着用

■リッチメイクブラ（M・L・LL・3L）15,730円（税込）※モデル着用

■おやすみソックス（ML・LL）9,680円（税込）

■ウエストニッパー（M・L）28,600円（税込）

■アームサポーター（M・L）31,350円（税込）

美を育てる、新しいインナー習慣

peu a beauteは、着ることで美を育てるという新しい発想の美容インナー。プロの現場で選ばれ続け、殿堂入りを果たした背景には、確かな機能性と続けやすさがあります。

毎日の生活にそっと寄り添いながら、理想のボディラインへ導いてくれる存在。頑張りすぎない美容習慣を始めたい方にこそ、注目してほしいシリーズです♪