¡¡È¯Ã£¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤ä¾å¶õ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ï12Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï10Æü¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÈËÌÆüËÜ¤Ç¡¢Ë½É÷¤äË½É÷Àã¡¢¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£11¡¢12Æü¤ÏËÌÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤ÇÂçÀã¤äÌÔ¿áÀã¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤Ë¤â·Ù²ü¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢10ÆüÌë¤Ë¤«¤±¡¢Äãµ¤°µ¤¬µÞÂ®¤ËÈ¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ä«Á¯È¾ÅçÉÕ¶á¤«¤éÆüËÜ³¤ËÌÉô¤Ë¿Ê¤à¸«ÄÌ¤·¡£12Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜÉÕ¶á¤Ï¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ÂçÀã¤äË½É÷¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¡£