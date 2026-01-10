【SVリーグ】日本製鉄堺ブレイザーズ 2ー3 東レアローズ静岡（1月4日・男子第9節）

【映像】「揺れるサーブ！」公式SNSも驚いたサーブの軌道

ボールが揺れながら落ちる衝撃的なサービスエースが炸裂。相手リベロも対応しきれない強烈な一打にリーグ公式SNSも「揺れるサーブ！」とこの映像を投稿して驚きの反応を見せた。

大同生命SVリーグ男子の第9節での一コマ。東レアローズ静岡は敵地で日本製鉄堺ブレイザーズと対戦。試合序盤、驚きのサーブが決まる注目のシーンが見られた。

第1セット12ー12と同点で迎えた東レ静岡のサーブで、上條レイモンドがジャンプフローターを放つ。相手コートのライトを狙ったボールはネットを超えたあたりで突如揺れながら急速に落下した。日鉄堺のトンマーゾ・リナルディがボールを見送ると、後方のリベロ・南口辰揮が懸命に食らいついたものの、触るのがやっとという様子でボールは外へ弾かれた。

このシーンは、SVリーグ公式SNSでも映像つきで「揺れるサーブ！」と“魔球”のようなサーブを紹介すると、ファンも「上條レイモンドかっこいい、、」と称賛していた。

上条はこの日、このサーブポイントを含む13得点をマーク。アタック決定率は驚異の85.7%を記録するなど、重要な場面で得点を決めプレイヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれた。フラッシュインタビューでは、自己採点を問われて「100点です！」と冗談まじりで話したが、直後に「チーム一丸となって戦えたことと、（セッターの）シンさん（新貴裕）がすごくいいトスを上げてくれました」と、チームメートへの感謝を口にしていた。

なお、チームはフルセットの末、日鉄堺に3―2で勝利。連日のフルセットマッチを制して連勝を飾ると共に、苦しい戦いが続くチームは今季5勝目をマークした。