福岡地方と北九州地方に暴風警報 10日昼前から11日明け方まで警戒を（福岡管区気象台10日午前5時15分発表）

2026年1月10日 9時1分

福岡管区気象台は10日午前5時15分、福岡県福岡、北九州地方に暴風警報を発表した。福岡、北九州地方の海上では、10日昼前から11日明け方まで暴風に警戒を呼びかけた。

西日本新聞