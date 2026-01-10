ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 熊本市北区で電線から火花との通報により消防車が出動 植木町色出付… 熊本市北区で電線から火花との通報により消防車が出動 植木町色出付近（1月10日午前7時22分ごろ） 熊本市北区で電線から火花との通報により消防車が出動 植木町色出付近（1月10日午前7時22分ごろ） 2026年1月10日 8時54分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 熊本市災害情報メールによると、10日午前7時22分ごろ、同市北区植木町色出付近で、電線から火花が出ているとの通報により消防車が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 台風時に火災通報相次ぐ 風雨で電線がスパーク 福岡地方と北九州地方に暴風警報 10日昼前から11日明け方まで警戒を（福岡管区気象台10日午前5時15分発表） 福岡・水巻町で男が小学生女児らに「後ろ姿と背景を一緒に撮ってもいい」と声かけ スマホの画像見せ「こういう感じで撮りたい」とも 猪熊1丁目付近 関連情報（BiZ PAGE＋） 住宅, ネジ, リペア工事, 葬祭, 神奈川, グループウェア, 大船, 仏壇, イベント, 置床工事