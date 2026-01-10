プロ野球・中日ドラゴンズの二軍本拠地「ナゴヤ球場」（名古屋市中川区）の移転先として、名乗りを上げる自治体が相次いでいる。

愛知県内では、小牧や春日井の市長らが誘致に意欲を見せている。移転先の公募は２０２６年度前半から始まる。（黒岩宏行）

「条件が整えば手を挙げたい」。小牧市の山下史守朗市長は９日の記者会見で、こう述べた。高校野球で使われている市民球場を中心とした地域を候補地にする方向で、市役所内に検討チームを発足させた。山下市長は「市民が元気になる夢のある話。周辺のにぎわいなど経済効果もあり、地域振興にもつながる」と前のめりだ。

ナゴヤ球場は１９４８〜９６年、中日の一軍本拠地として使われてきた。９４年に巨人が中日との最終戦に勝ってリーグ優勝を決めた「１０・８決戦」など数々の名場面の舞台となった。９７年にナゴヤドーム（現バンテリンドームナゴヤ）が誕生し、一軍の本拠地が移ってからは、二軍の試合や練習場となっている。

球団側は昨年１１月、球場の老朽化が進んでいることを理由に、２０３０年代前半を目指して移転する計画を表明した。６ヘクタール以上の土地が用意でき、ドームから車で１時間以内などの条件で東海地方の地方公共団体を対象に、２６年度前半にも公募を始める。

春日井市の石黒直樹市長は昨年１２月の市議会一般質問に続き、今月７日の記者会見でも「市として魅力的な話であり、地域経済の活性化、スポーツの振興にもつながる」と話した。

市内には、昨年の社会人野球・都市対抗大会で優勝した王子の王子製紙春日井工場や、高校野球の強豪校・愛工大名電の練習グラウンドがある。石黒市長は「野球とのゆかりがある街」を売り文句に、「市民から肯定的な意見が寄せられている。詳細な条件をみて判断したい」と積極的だ。

犬山市の原欣伸市長も今月８日の記者会見で、「立候補する市町はたくさんあると思うが、犬山らしい提案をして、新しいコミュニティーづくりにつなげたい」と熱意を語った。

城下町やテーマパークがある観光都市としての強みを念頭に「ツーリズムとの連携や歴史・文化を生かした提案をしたい」と力を込め、「岐阜県との県境にあり、愛知と岐阜のファンを取り込むことができる」と持論を展開した。

ナゴヤ球場の移転先を巡っては、安城市の三星元人市長が市議会を通して応募の検討を表明したほか、県外でも岐阜県羽島市の松井聡市長や三重県桑名市の伊藤徳宇市長が誘致を目指す意思を明らかにしている。