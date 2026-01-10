昨年から続く“昭和ブーム”は、まだ終わりそうにない。振り返ると昭和の時代は、週刊誌が元気だった。あらゆるニュースを追跡、発掘、紹介してきた週刊誌の記事は、新聞・テレビが報じない様々な事象の“ウラ側”に鋭くメスを入れてきた。出版社系週刊誌では最も古い「週刊新潮」も今年で創刊70周年を迎える。象徴的な記事をもとに、その背景で記者たちが何を追い、記事化につなげてきたのか……第1回は発覚から50年となるロッキード事件、その主役でもある田中角栄元首相の「警備」をめぐる秘話である。

首相を辞めても警備は厳重

憲政史上初の女性首相が誕生し、連日、ニュースでその姿が報じられている。当然、周囲には常に多くのSPが警護に張り付いている。女性首相だけに、女性SPの姿も目立つ。

昭和を代表する政治家

だが、過去、すでに首相でもなく、ましてや保釈中の刑事被告人の身の上にもかかわらず、現役時代と同等の、いや、それ以上の警備陣に守られていた人物がいる。いわずと知れた、田中角栄元首相（1918〜1993）である。

その異様なまでの警備の“実態”を、当時の週刊新潮（1982年7月29日号）が、詳細に報じていた。《暗殺を恐れる「田中角栄」の警備》と題する特集記事である。

いうまでもなく、田中角栄は首相時代の1974年、“田中金脈問題”を機に退陣。さらに1976年には、ロッキード事件が発覚し、受託収賄罪等に問われ逮捕。のちに保釈されるが、政治家は引退せず。その後も衆院選に立候補し、トップ当選をつづける人気ぶりだった。

その角サンが、1982年7月上旬、田中派代議士を励ます会に出席するため、北海道へ渡った。記事は、これがきっかけだった。

「北海道へわたった角サンは、3日の間、ゴルフ三昧でした。たまたま、その様子を“新潮社の陰の天皇”、斎藤十一重役が、TVのニュースで観て、驚いてしまったのです」

と、当時、週刊新潮編集部で若手記者だったAさん（現在、67歳）が回想する。

「ゴルフ場で、ものすごい数のSPが張り付いている。すでに首相でもない、しかも刑事被告人に、なんであんなに警備を付けるのか、税金の無駄遣いじゃないか――というわけです。3〜4人のチームが編成され、さっそく取材がはじまりました」

たしかに、北海道での警備の様子は、すごかった。

《彼はこのツアーに自派の代議士を十数名、引き連れて来たのだが、この同行者はまとめてバスに乗せられ、角サンはもちろんプレジデントに。一行が空港から札幌市内に入るまでの沿道には、数百メートルごとに警察官が立ち並び、宿舎のホテル前には装甲車が配備されていた。》

ゴルフ場周辺は警察官や機動隊員に固められ、一般ゴルファーは、出入りするたびに、検問される。

《公式発表によれば、動員された警備陣は、角サンが北海道入りした初日が二百人、二日、三日目がそれぞれ百五十人。とてもその程度で収まっているとは思えないが、とにかく、いったいこのモノモノしさは何のためなのか。》

と、記事はつづいている。

旅行はすべて「3日以内」

編集チームは手分けをして、いったい田中角栄“元首相”の警備は、ふだん、どうなっているのかを調べまわった。このころ、角サンは、北海道だけでなく、長崎や大阪など、日本中を駆け回っており、そのたびに、“大警備”が付いていたのだ。

「さっそく、警視庁や警察庁へ、“ふだん、どんな警備体制なのか”を聞くべく、正式取材を申し込みましたが、当然ながら、取材拒否でした」（元週刊新潮記者氏）

そのとき、ある記者が、「保釈中の被告人は、旅行は制限されているはずだ」と気がついた。そこで専門家に聞くと、「旅行は、たしかに事前に裁判所の許可が必要だが、3日以内なら、不要です」とのことだった。

「調べてみると、角サンの旅行は、見事に、すべて3日以内でおさまっていました。敵もさる者といった感じでした」

実は、角サンには、右翼に狙われているとの情報が、かなり出回っていたのだ。それだけにどうしても“過剰警備”になっていたようなのだ。

「しかし、日常の角サンの警備がどうなっているかをもっと具体的に書かないと、記事に厚みが出ない。全国紙の政治部記者にも聞いてみましたが、おおよそのことしかわからない。中間報告の打ち合わせで、みんな黙り込んでしまいました」

そのとき、たまたまその場を通りかかった記者が、耳よりの情報を寄せてくれた。

「俺、徹夜明けでタクシーで帰るとき、目白通りの角栄邸の前を通るんだ。すると、明け方から、土日もふくめて毎朝、角栄邸の前に座り込んで、ひとりで太鼓を叩いて『田中角栄、退陣しろ〜』と“抗議活動”みたいなことをしている右翼がいるんだよ。もしかしたら、彼が警備の様子をつぶさに見てるんじゃないか」

チーム内に「それだ！」の声が飛んだ。

「さっそく、いちばん若手だったわたしが、行くことになりました。寝坊すると怖いので、土曜の夜から新宿二丁目の深夜バーで、酔わない程度にチビチビ呑んで時間をつぶし、日曜の朝6時くらいに、目白へ向かいました」

そこには、異様な光景が展開していた。

「大日本愛国党書記長、フデヤスです」

「角栄邸の真向かいは、日本女子大なのですが、その壁やガードレールに、巨大な横断幕が何枚も掲げられているのです。〈田中角栄は政界を引退せよ〉〈ウソをつくな〉〈有罪〉等々。その前に座り込んで、うちわ太鼓を叩きながら『引退しろ〜』などとシュプレヒコールみたいな声をあげている男がいました」

見たところ、40歳代の中年である。背後の横断幕のなかに〈日本愛国党〉と書かれたものがあった。やはり、右翼のようだ。

「すでに早朝出勤の人々がその前をゾロゾロ歩いていましたが、みなさん慣れているのか、見向きもせず、通り過ぎて行きます。目の前の角栄邸は、固く門を閉ざしたままです。このころ、すでにポリスボックスはありませんでしたが、門の内側に受付風の警官詰所があったのです。しかし、何の反応もありませんでした。おそらく、角栄邸側も、もう慣れてしまっていたのでしょう」

記者氏は身分を明かし、男に「写真を撮ってよいか」と聞いた。男は、無言でうなずき、太鼓を叩きつづけている。そして、「あなたは、愛国党の党員なのか」と聞くと、男は、意外な返事をした。

「大日本愛国党書記長、フデヤスです」

当時、その名は、右翼界に鳴り響いていた。元記者氏も、知っていた。1975年6月16日、故・佐藤栄作元首相の国民葬の際、日本武道館前で、当時の三木武夫首相に殴りかかった男、筆保泰禎氏（取材時、41歳）である。三木総理は地面に仰向けに転倒し、メガネもはずれて遠くまで飛ばされた。

「実は、この事件を契機に、要人警護のスタイルが大きく変わったのです。それまでは、あまり目立たないように、陰から守るような感じでした。しかし、これ以来、SPが堂々と要人の周囲に壁のように立ちはだかるスタイルになりました。それだけに、変な言い方ですが、筆保氏は、“右翼界のスーパースター”のような存在でした」

その“スーパースター”が、田中角栄元首相の退陣を求めて、毎朝、角栄邸の前に座り込んで、太鼓を叩いているのだ。

元記者氏は、記事の主旨を説明し、「あなたが見ている範囲で、警備の様子を教えてほしい」と、正式な“取材申し込み”をした。すると筆保氏は、「本部の総裁を通して申し込んでください」という。

元記者氏は、その足で、当時すでに80歳を過ぎていた、右翼界の生けるレジェンド、大日本愛国党・赤尾敏総裁（1899〜1990）のもとをたずねた。

「それまで、赤尾敏さんといえば、銀座・数寄屋橋で毎日やっていた“街頭辻説法”か、TVの政見放送でしか見聞きしたことがありませんでした。特に政見放送で、強烈なダミ声で『ファッショなぜいかん！ 日本は天皇さんの国なんだ！ 天皇さん中心に、みんなでファッショでまとまるんだよ！』と咆哮していたのが、忘れられません。そんな赤尾総裁の“説法”を、2時間近く聞かされました。こちらは徹夜ですから、もうフラフラでした。その後、ようやく筆保書記長のインタビューとなったら、一気に目が覚めました。実に驚くべき内容だったのです」

筆保氏は、田中角栄の警備の様子を、微に入り細に入り、目撃していたのである。

毎週日曜日朝6時半に、迎えの車が

角栄邸から40〜50メートルほど離れたところに、通常の派出所がある。

《「そこは三人いて四交代制。制服二人に私服が一人いるんですが、この三人が以前はほとんど田中邸の中へ入ったきりだった。そうしたら、付近の住民から“交番に誰もいないのは不用心だ”との文句が出たとかで、今は制服が一人は必ずいますね」》

などと、まずは周辺の警備状況の説明からはじまった。近所の状況まで、実によく見ているのだ。

《「毎週日曜日はだいたいゴルフですね。朝六時半ごろ、早坂秘書がクルマに乗って迎えに来ます。しばらくすると、今度はSPのクルマが一台来ます。そのうち、制服が出てきて周囲をキョロキョロ見ると、無線か何かで“じゃ、いいですか”とかいい、それから二台のクルマが出てきます。前のクルマには田中と早坂秘書。それに運転手のほかもう一人。SPのクルマには全部で四人乗っていますね」》

どうやら、常に、角サンの車とSPの車の、2台体制だったようである。そして――当時、ロッキード裁判は、毎週水曜日に公判が開廷されていた。

《「今年の二月ごろだと思うんですが、水曜日、公判に行くために田中の乗ったクルマが出てきたところ、待ち構えていた『野武士会』（これも“行動右翼”の団体）の街宣カーが、田中のクルマとSPのクルマの間に割り込んじゃったんですね。江戸川橋の辺りまで、くっついて行ったようです。あとで伝え聞いたところでは、田中はこれについて相当、怒ったようですね。“後藤田クンによくいっとけよ”といったとか。田中邸の警備は、それ以後、ガラッと変りました。水曜日はいつも九時十分ごろに出てくるんですが、現場で大塚署の人からやめてくれといわれましたし、しばらくは路地という路地に、全部で五十人くらいの警官が立っていました」》

以来、筆保氏は、水曜日だけは、東京地裁へ出向いて太鼓を叩くようになった。

「とにかく筆保氏が、細かく見ているので、感心してしまいました。途中、何度も警察からやめるよういわれたり、騒音測定器で“計測”されたりしたこともあったそうですが、その後も、かなり長く“抗議活動”を続けた、ぶれない男でした」

筆保氏は、赤尾敏総裁の没後、「赤尾敏先生遺訓継承・大日本愛国党」という名称の“分派”的な組織を継承していたが、2005年に64歳で逝去。その後、夫人の筆保道子さんが継承したが、その道子さんも逝去されたと伝わっている。

田中角栄邸は、相続税対策とかで、土地の半分が文京区（左隣の目白台運動公園）に“物納”され、門構えは往時の半分ほどに縮小している。ここに住んでいる長女の田中眞紀子さん（元外務大臣）が、時折、隣の公園を散歩で訪れ、近所のひとたちとにこやかに挨拶を交わしている姿が見られる。2024年1月には、邸内の建物が火災で焼失したとのニュースも伝わったが、中の様子は、うかがい知れない。

かつて、ここで毎朝、太鼓を叩いていた右翼がいたことを知るひとも、少なくなった。田中角栄が没して、32年余となる。

森重良太（もりしげ・りょうた）

1958年生まれ。週刊新潮記者を皮切りに、新潮社で42年間、編集者をつとめ、現在はフリー。音楽ライター・富樫鉄火としても活躍中。

