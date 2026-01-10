団塊世代以上の人と映画の話をしていると、八千草薫ファンが多いことに気づく。どこがいいのですかと聞くと、一様に「あんなに清楚で美しい人はいない」と口を揃えるのだ。彼女はなぜこれほど人々の心をつかむ女優となったのだろうか。1月6日に迎えた生誕95周年を機会として、出演作品と共にその魅力を探ってみたい。【稲森浩介/映画解説者】

【新潮社の秘蔵写真】「表面的な顔の美しさではない」と倉本聰氏…八千草薫の美しき姿

荒んだ社会に咲いた一輪の花

八千草は1931年（昭和6年）大阪市に生まれた。1946年に宝塚音楽学校に入学、翌年に宝塚歌劇団に入団する。1951年の舞台「分福茶釜」のコミカルな狸役が注目を集め、人気がでる。在団のまま「宝塚夫人」（1951年）で映画初出演。1956年には劇団内に「映画専科」が作られ、八千草は映画出演がメインとなった。

八千草薫（1956年・新潮社撮影）

その頃に出演したのが、横山泰三の漫画を原作とし、市川崑が監督した「プーサン」（1953年）だ。何事にも気が弱く自信のない予備校教師のプーさん（伊藤雄之助）が主人公。下宿先の娘カン子（越路吹雪）に思いを寄せているが、予備校をクビになって職探しに奔走する。

八千草は病院の看護士役だ。小さな役だから出なくていいといわれたが、脚本が面白かったので無理に出させてもらった、と語っている（白井佳夫『対談集 銀幕の大スタアたちの微笑』日乃出出版）。

患者が八千草を見て「きれいな方ですね」と言うシーンがある。それに対して医者（木村功）は「誰もが一度はポーッとなるよ。今どきあんな娘がいるなんて不思議だね」と答える。また、プーサンが花を買おうとすると、お金が足りないことに気づく。そこを通りかかった八千草が、どうぞ使ってください、とやさしくお金を差し出す。

当時の社会の矛盾や欺瞞に皮肉をこめた、やや暗いトーンの作品だ。しかし、八千草が登場すると明るく華やかになる。市川監督は、荒んだ社会に咲いた一輪の花のように八千草を描きたかったのではないか。

「プーサン」は、現在配信で観られる最も古い八千草の出演映画だ。ぜひ確認してみてほしい。

お通と蝶々夫人

稲垣浩監督、三船敏郎主演の「宮本武蔵」3部作（1954〜1956年）では、武蔵の幼馴染・お通役に抜擢される。常に武蔵を想い、寄り添う健気な姿に魅了された人が多かったという。

同時に、イタリアとの合作映画「蝶々夫人」の主役に選ばれ渡航する。日本文化を正しく描いた「マダム・バタフライ」を作りたい、というのが制作主旨だった。八千草はオペラを覚え（歌声は吹き替え）、ローマのチネチッタで蝶々夫人を演じる。当時の苦労を「歌が覚えられないことがね、もうほんとに痩せちゃいましたねえ」と語っている（川本三郎『君美わしく―戦後日本映画女優讃』文藝春秋）。この作品は海外でも高い評価を得た。

この時、マーロン・ブランドに見初められたというエピソードがある。あるパーティーで、ブランドは八千草の側に座り瞳をじっと見つめてきたという。「あんなにドキドキした経験はありません」と。後日ブランドが来日した時も、会いたいというメッセージが届いた。結局「過去の淡い思い出は胸にしまっておいた方がよいと思い」会わなかったそうだ。（『NIKKEI STYLE』2019/11/8）

ブランドは「波止場」（1954年）でアカデミー賞主演男優賞を受賞し、世界的に人気があった頃だ。「蝶々夫人」の美しい八千草を観て、一目惚れしたのも分かる気がする。

「赤い疑惑」降板の真相

その後、宝塚歌劇団を退団した八千草はテレビ出演が増えてくる。「前略おふくろ様II」（1976年 日本テレビ）、「阿修羅のごとく」（1979年 NHK）など、話題になった作品も多いが、作品選びにはとても苦心していたという。この頃の彼女の素顔が垣間見えるエピソードがある

70年代、山口百恵の人気は歌、映画、テレビのいずれも席巻していた。彼女が主演の「赤いシリーズ」も高視聴率を取る人気番組で、第2シリーズ「赤い疑惑」（1975〜1976年 TBS）に、八千草は山口の母親役で出演した。しかし、第6話で降板してしまい芸能マスコミが騒ぎたてた。山口の過密スケジュールのため、彼女がいなくてもいるようにして演技をしなくてはならないことが続いたためと報道される。

この真相をやはり白井佳夫が（山口の名前は出さずに）聞いている。八千草は、「そんなこともありましたねえ（笑）」「方針というよりも、できないんですよ。イヤなことは、結局どうしてもできなくて」と認めている（『対談集 銀幕の大スタアたちの微笑』）。表面のイメージと違って、八千草はとても意志が強く、俳優としてのこだわりを持っている人だということがわかる。

テレビ史に残る「岸辺のアルバム」

家が川に流される実際の映像に、ジャニス・イアンの歌う「ウィル・ユー・ダンス」が静かに重なるオープニングを覚えている人も多いだろう。ドラマ「岸辺のアルバム」（1977年 TBS）は、多摩川水害（1974年）をモチーフにしている。

多摩川沿いの家に住む一家4人がそれぞれ抱えている秘密を中心に、家族とは、親子とはと問いかけるシリアスなドラマだった。八千草は家にかかってきた電話の男と、関係を持つ主婦を演じた。先の読めない展開の面白さとともに、これまで良妻賢母役が多かった八千草が、「不倫の人妻」を演じることで話題を集めた。

当初、八千草はこのドラマの出演を断った。浮気が夫に発覚した時に「ここにいさせてください」という心理がわからなかったからだ。だが、脚本の山田太一と話をして「浮気でも本気に好きになればいいのだと思い」引き受けたという。今では「別の女優さんが演じていたらさぞ後悔しただろう」と語っている（「文藝春秋」2017年2月号）。

改めて観ると、八千草の繊細な演技に驚く。家族の気持が掴めずに悩む主婦から、浮気に走るまでの心理の変化。家族がバラバラになりそうな時懸命に立ち直ろうとする姿など、巧みに演じているのだ。八千草はこの作品で、テレビ大賞主演女優賞を受賞した。

「心の美しさが顔に表れていた」

八千草は1973年の「人気タレントランキング」（ビデオリサーチ）で女性1位だった（男性は渥美清）。10年後の1983年でも2位（1位は大原麗子）となる。これほど長い間人気が続く人も珍しいだろう。若い時は「お嫁さんにしたいNo.1」だったが、年を重ねるにつれ、多くの人の心を掴む女優となったのだ。

著名人でも八千草ファンを自認する人は多い。漫画家の松本零士は、八千草の写真を学生証の裏に入れて上京し、「銀河鉄道999」のメーテルはその写真を参考にしたと言っている（「スポーツニッポン」2919年10月29日）。英文学者・演劇評論家の小田島雄志は、八千草が結婚した時に「僕は新宿西口で焼酎を飲みながら泣いた記憶がある」という（「学士会館講演会」2005年1月17日）。

また、作家の長部日出雄は、念願がなった八千草との対談で、弘前高校生の時に映画館で初めて映画を観て以来のファンだと告げている（「オール讀物」2012年1月号）。それ以外にも、五木寛之、寺山修司、石坂浩二など多くの支持者に愛された。

八千草と多くの仕事をしてきた脚本家の倉本聰は、八千草の最後の出演「やすらぎの刻〜道」（2019〜2020年 テレビ朝日）でも脚本を書いた。八千草の亡くなった時にこう言っている。「あの美しさは、ただ表面的な顔の美しさではありません。心の美しさが顔に表れていた」と（『共同』2019年10月28日）。

美しさの頂点となる作品

最後に八千草の美しさが内面から滲み出ている映画を紹介しよう。「美しさと哀しみと」（1965年）は、八千草が『対談集 銀幕の大スターたちの微笑』の中で監督ベスト6に入れている篠田正浩監督の作品だ。

画家の上野音子（八千草薫）は、妻子ある作家・大木（山村聰）の子供を死産し自殺を図った過去がある。大木はそのことを小説にして、ベストセラー作家になった。20年後、大木は京都にいる音子に会いに行った。そこで音子の弟子・坂見けい子（加賀まりこ）に出会う。音子に愛情を抱いているけい子は、復讐のために大木に抱かれるのだった。

加賀の奔放な演技が話題になったが、八千草の、心に傷を負いながら生きようとする姿が儚くせつない。そして、際立って美しい。配信でも鑑賞できるので、是非ご覧いただきたい。

膵臓がんなどで闘病していた八千草は、2019年10月24日に亡くなった。88歳だった。

稲森浩介（いなもり・こうすけ）

映画解説者。出版社勤務時代は映画雑誌などを編集

デイリー新潮編集部