「着替えてくるんで…」風吹ケイのナース姿に一同悶絶！ホテルでコスプレ＆大興奮の診察ごっこ実演

人気グラビアイドルの風吹ケイが、ラブホテル女子会でコスプレ姿を披露する場面があった。

【写真】風吹ケイ、太もも露わなセクシーナースに変身！（全身あり）

1月8日（木）の『私が愛した地獄』では、ラブホテルに行って本音を話してもらう人気企画「本音はベッドの上で」の女子会バージョンの後半戦が放送された。

同番組は、ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ。

前回に引き続き、ゆめっち（3時のヒロイン）、元NMB48でタレントの白間美瑠、俳優・グラビアアイドルの風吹ケイがラブホテルで女子会を開催し、本音トークを繰り広げる模様を見届けた。

今回のトークでは、風吹が過去にコスプレしてお医者さんごっこをしたことがあるという話の流れから、楽しい「コスプレ女子会」に発展した。

「コスプレは結構した」という風吹に、ゆめっちが「どんなの着るの？」と質問すると、照れながら「お医者さん、メイド、チャイナとかも…」と告白。思わず2人が「着てるやつ見たい！」「興味があります」とリクエストすると、風吹は「ちゃんと相手役やってくれます？ 恥ずかしがらずに。ちゃんと笑わずにやってくれるんなら…」と言って了承した。

そこで3人はさっそく部屋にあったモニターから注文できるコスプレ衣装を選びだす。「めっちゃ種類ある」と白間も驚くなかには、メイド服や通称“童貞をころすニット”なども…。

そのなかからナース服をチョイスし、風吹は「着替えてくるんで患者さんで待っててください」と言い残して生着替えすることに。

いざナース服に着替えた風吹が登場すると、スタジオのMC陣も含めた全員が「すごい！」と声をあげる。

“診察ごっこ”がスタートし、役になりきった風吹が「今日はどこが悪いんですか？」と問いかけると、ゆめっちは「下腹部が…」と患者役を全う。これに「ちょっと見てもいいですいいか？」と応じた風吹は、「なんか大きくなっちゃってますね」「お姉さんがいるからかな？」とセクシーな診察を披露した。

このやりとりでゆめっち＆白間は思わず素に戻ると、「可愛すぎる！コスプレめっちゃいい」「やべえやべえ、ムラつき上げてる」とカメラを気にせず大興奮していた。