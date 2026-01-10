Smaly AIR mini SPEAKER グリーン

　「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Smaly AIR mini SPEAKER グリーン

YNG-AIR1(GR)（NAKAGAMI）

2位　Soundcore Motion 100 スペースグレー

A3133N11（Anker）

3位　SoundCore ブラック

A3102016（Anker）

4位　JBL GO 4 ブラック

JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

5位　Smaly AIR mini SPEAKER ホワイト

YNG-AIR1(WH)（NAKAGAMI）

6位　Smaly AIR mini SPEAKER パープル

YNG-AIR1(PL)（NAKAGAMI）

7位　JBL GO 3 ブラック

JBLGO3BLK（ハーマンインターナショナル）

8位　デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト

AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）

9位　JBL Flip 6 ブラック

JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

10位　JBL CHARGE5 ブラック

JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。