EOS R10が好調！ ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10 2026/1/10
「BCNランキング」2025年12月29日〜2026年1月4日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 LUMIX G100 標準ズームレンズキット
DC-G100K-K（パナソニック）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）
4位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
5位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
6位 LUMIX GF10 ダブルレンズキット オレンジ
DC-GF10W-D（パナソニック）
7位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
8位 Z fc 16-50 VR レンズキット シルバー
ZFCLK16-50(SL)（ニコン）
9位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
10位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）
2位 LUMIX G100 標準ズームレンズキット
DC-G100K-K（パナソニック）
3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラック
4位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）
5位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
6位 LUMIX GF10 ダブルレンズキット オレンジ
DC-GF10W-D（パナソニック）
7位 Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
8位 Z fc 16-50 VR レンズキット シルバー
ZFCLK16-50(SL)（ニコン）
9位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）
10位 VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2K(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。