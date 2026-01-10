今週の【上場来高値銘柄】日鉄鉱、住友不、ファストリなど182銘柄
今週の日経平均株価は、米株高や円安でリスク選好の買いが優勢となり、前週末比1600円高の5万1939円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は182社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、銅価格の最高値更新で再評価機運が高まった日鉄鉱業 <1515> [東証Ｐ]、12月既存店売上高がプラスを継続した大戸屋ホールディングス <2705> [東証Ｓ]、25年12月期第4四半期の仕入れが553億円となった地主 <3252> [東証Ｐ]、地政学リスク高まりから金価格が上昇が追い風となった住友金属鉱山 <5713> [東証Ｐ]、防衛装備品好調で防衛関連として再注目された放電精密加工研究所 <6469> [東証Ｓ]、北川鉄からＵＡＶ開発に関する事業資産を譲受したエクセディ <7278> [東証Ｐ]、ＳＭＢＣ日興証券が投資評価引き上げた住友不動産 <8830> [東証Ｐ]、26年8月期業績予想及び配当予想を上方修正したファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。また、大成建設 <1801> [東証Ｐ]、伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ]、三菱ＨＣキャピタル <8593> [東証Ｐ]など52社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 鉱業―――――――――――― 1銘柄
<1515> 日鉄鉱 [東証Ｐ]
● 建設業――――――――――― 33銘柄
<1417> ミライトワン [東証Ｐ]
<1719> 安藤ハザマ [東証Ｐ]
<1721> コムシスＨＤ [東証Ｐ]
<1723> 日本電技 [東証Ｓ]
<1736> オーテック [東証Ｓ]
<1770> 藤田エンジ [東証Ｓ]
<1776> 三井住建道 [東証Ｓ]
<1799> 第一建設 [東証Ｓ]
<1801> 大成建 [東証Ｐ]
<1802> 大林組 [東証Ｐ]
<1803> 清水建 [東証Ｐ]
<1812> 鹿島 [東証Ｐ]
<1828> 田辺工業 [東証Ｓ]
<1835> 東鉄工 [東証Ｐ]
<1870> 矢作建 [東証Ｐ]
<1871> ピーエス [東証Ｐ]
<1879> 新日本建 [東証Ｐ]
<1882> 東亜道 [東証Ｐ]
<1926> ライト [東証Ｐ]
<1941> 中電工 [東証Ｐ]
<1942> 関電工 [東証Ｐ]
<1944> きんでん [東証Ｐ]
<1946> トーエネク [東証Ｐ]
<1950> 日本電設 [東証Ｐ]
<1951> エクシオＧ [東証Ｐ]
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
<1965> テクノ菱和 [東証Ｓ]
<1975> 朝日工 [東証Ｐ]
<1979> 大気社 [東証Ｐ]
<1980> ダイダン [東証Ｐ]
<1982> 日比谷設 [東証Ｐ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
<6379> レイズネク [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 1銘柄
<2224> コモ [東証Ｓ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3612> ワールド [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 2銘柄
<3892> 岡山製紙 [東証Ｓ]
<3941> レンゴー [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 8銘柄
<4041> 日曹達 [東証Ｐ]
<4094> 日化産 [東証Ｓ]
<4205> ゼオン [東証Ｐ]
<4220> リケンテクノ [東証Ｐ]
<4401> ＡＤＥＫＡ [東証Ｐ]
<4633> サカタＩＮＸ [東証Ｐ]
<4972> 綜研化学 [東証Ｓ]
<7970> 信越ポリ [東証Ｐ]
● 医薬品――――――――――― 1銘柄
<4507> 塩野義 [東証Ｐ]
● ゴム製品―――――――――― 2銘柄
<5110> 住友ゴ [東証Ｐ]
<5161> 西川ゴム [東証Ｓ]
● ガラス土石製品――――――― 3銘柄
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
<5352> 黒崎播磨 [東証Ｐ]
<5393> ニチアス [東証Ｐ]
● 鉄鋼―――――――――――― 3銘柄
<5444> 大和工 [東証Ｐ]
<5463> 丸一管 [東証Ｐ]
<5644> メタルアート [東証Ｓ]
● 非鉄金属―――――――――― 3銘柄
<5713> 住友鉱 [東証Ｐ]
<5741> ＵＡＣＪ [東証Ｐ]
<5857> ＡＲＥＨＤ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 7銘柄
<1909> 日本ドライ [東証Ｓ]
<6209> リケンＮＰＲ [東証Ｐ]
<6250> やまびこ [東証Ｐ]
<6420> ガリレイ [東証Ｐ]
<6454> マックス [東証Ｐ]
<6469> 放電精密 [東証Ｓ]
<6498> キッツ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 11銘柄
<6503> 三菱電 [東証Ｐ]
<6504> 富士電機 [東証Ｐ]
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6517> デンヨー [東証Ｐ]
<6525> コクサイエレ [東証Ｐ]
<6590> 芝浦 [東証Ｐ]
<6622> ダイヘン [東証Ｐ]
<6648> かわでん [東証Ｓ]
<6841> 横河電 [東証Ｐ]
<6856> 堀場製 [東証Ｐ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
● 輸送用機器――――――――― 8銘柄
<6455> モリタＨＤ [東証Ｐ]
<7202> いすゞ [東証Ｐ]
<7224> 新明和 [東証Ｐ]
<7235> 東ラヂ [東証Ｓ]
<7278> エクセディ [東証Ｐ]
<7283> 愛三工 [東証Ｐ]
<7296> ＦＣＣ [東証Ｐ]
<7409> エアロエッジ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 1銘柄
<7760> ＩＭＶ [東証Ｓ]
● その他製品――――――――― 3銘柄
<7966> リンテック [東証Ｐ]
<7981> タカラスタ [東証Ｐ]
<8022> ミズノ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 3銘柄
<9028> ゼロ [東証Ｓ]
<9037> ハマキョウ [東証Ｐ]
<9068> 丸全運 [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 4銘柄
<9303> 住友倉 [東証Ｐ]
<9364> 上組 [東証Ｐ]
<9367> 大東港運 [東証Ｓ]
<9381> エーアイテイ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 7銘柄
<3659> ネクソン [東証Ｐ]
<3741> セック [東証Ｐ]
<3817> ＳＲＡＨＤ [東証Ｐ]
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<4491> Ｃマネージ [東証Ｓ]
<5599> Ｓ＆Ｊ [東証Ｇ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 33銘柄
<2768> 双日 [東証Ｐ]
<3036> アルコニクス [東証Ｐ]
<3153> 八洲電機 [東証Ｐ]
<3393> スタティアＨ [東証Ｐ]
<3562> Ｎｏ．１ [東証Ｓ]
<7417> 南陽 [東証Ｓ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<7459> メディパル [東証Ｐ]
<7481> 尾家産 [東証Ｓ]
<7483> ドウシシャ [東証Ｐ]
<7608> ＳＫジャパン [東証Ｓ]
<7628> オーハシテク [東証Ｐ]
<7685> バイセル [東証Ｇ]
<7698> アイスコ [東証Ｓ]
<8001> 伊藤忠 [東証Ｐ]
<8002> 丸紅 [東証Ｐ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8015> 豊田通商 [東証Ｐ]
<8031> 三井物 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8053> 住友商 [東証Ｐ]
<8059> 第一実 [東証Ｐ]
<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]
<8081> カナデン [東証Ｐ]
<8084> ＲＹＯＤＥＮ [東証Ｐ]
<8098> 稲畑産 [東証Ｐ]
<8137> サンワテク [東証Ｐ]
<8154> 加賀電子 [東証Ｐ]
<9837> モリト [東証Ｐ]
<9869> 加藤産 [東証Ｐ]
<9906> 藤井産業 [東証Ｓ]
<9934> 因幡電産 [東証Ｐ]
<9960> 東テク [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 4銘柄
<2705> 大戸屋ＨＤ [東証Ｓ]
<2734> サーラ [東証Ｐ]
<7678> あさくま [東証Ｓ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 18銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<5831> しずおかＦＧ [東証Ｐ]
<5832> ちゅうぎんＦ [東証Ｐ]
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7182> ゆうちょ銀 [東証Ｐ]
<7184> 富山第一銀 [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東証Ｐ]
<8331> 千葉銀 [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
<8341> 七十七 [東証Ｐ]
<8359> 八十二長野 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8418> 山口ＦＧ [東証Ｐ]
● 証券商品先物―――――――― 2銘柄
<5834> ＳＢＩリーシ [東証Ｇ]
<8747> 豊トラスティ [東証Ｓ]
● 保険業――――――――――― 3銘柄
<7181> かんぽ生命 [東証Ｐ]
<8630> ＳＯＭＰＯ [東証Ｐ]
<8750> 第一生命ＨＤ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 3銘柄
<8425> みずほリース [東証Ｐ]
<8591> オリックス [東証Ｐ]
<8593> 三菱ＨＣキャ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 9銘柄
<2975> スターマイカ [東証Ｐ]
<3231> 野村不ＨＤ [東証Ｐ]
<3252> 地主 [東証Ｐ]
<3288> オープンＨ [東証Ｐ]
<3467> アグレ都市 [東証Ｓ]
<5280> ヨシコン [東証Ｓ]
<8830> 住友不 [東証Ｐ]
<8877> エスリード [東証Ｐ]
<8923> トーセイ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 8銘柄
<2173> 博展 [東証Ｇ]
<4318> クイック [東証Ｐ]
<4658> 日本空調 [東証Ｐ]
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
<9221> フルハシＥ [東証Ｓ]
<9336> 大栄環境 [東証Ｐ]
<9619> イチネンＨＤ [東証Ｐ]
<9782> ＤＭＳ [東証Ｓ]
株探ニュース