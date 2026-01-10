スポーツニッポン新聞社では「古豪巡礼」と題し、かつて高校野球で一時代を築いた古豪の「今」に迫る。第1回は明石（兵庫）。春夏通算14度の甲子園出場、2度の選抜準優勝を誇り、1933年夏の甲子園大会準決勝では、中京商（愛知＝現中京大中京）と球史に残る延長25回の激闘を演じた明高（めいこう）の現状とは――。前後編の後編。（惟任 貴信）

1924年創部で、100年以上の歴史を有する明石高校野球部。もちろん築き上げられた伝統を重んじるが、固執はしない。チームの根底には、変化を恐れない進取の気風が漂う。その象徴的な出来事こそが、同校初であろう下級生キャプテンの誕生だ。現チームの主将を務めるのは、中倉晴耀（1年）。松原監督は「1年生キャプテンはおそらく明石高校で初めてだと思います。聞いたことはありません」と話した。ただ、奇をてらったわけではない。「人格がすぐれていて実力も備わっており、何より努力家。2年生も含めて全員が納得して選ばれたキャプテンです」と抜てきした理由を説明した。中倉本人は「はじめに（主将就任を）聞かされたときは、驚きの方が大きかった」と振り返る。

名門が復権を期す上で、最もふさわしい人選でもあるだろう。中倉は明石市内の大久保中軟式野球部時代に、兵庫県代表として「全日本少年春季軟式野球大会」に出場した経験を持つ。守っては捕手兼投手、打っても中軸を担い、初戦で日章学園中（宮崎）に3―2で勝利し、2回戦で作新学院中等部（栃木）に1―5で敗れた。この「全国」経験こそ、復権を期すチームにとって最も必要な要素と言える。かつての明石で代々主力を張ってきた先輩たちのように、強豪校相手にも引け目を感じることなく対峙（たいじ）することができるからだ。高校入学後は、投手に専念しており、1メートル75、65キロの体格から最速127キロ（25年12月時点）を投じるオーバースロー右腕でもある。中京大中京OBの高石耕平部長も「細身ですし、まだまだ伸びると思います」と期待を寄せる。

そんな下級生主将は、現チームの持ち味を「自主性の強さかなと思います」と言う。たとえば選手間ミーティングでは、司会である自らが発言を促すまでもなく、建設的な意見が次々と飛び交う。全体練習後には、指示されるまでもなく、各自がそれぞれに課題を持って居残り練習に取り組む。中倉は「“野球バカ”みたいな感じの子が多いので」と頬を緩める。校訓とする「自治・協同・創造」、そして建学の精神である「自彊不息（じきょうふそく）」を体現するメンバーがそろう。

新たな歴史を刻もうと汗を流す選手たちをバックアップする伝統のスローガンは、時代に即してフレーズを変えた。2010年頃までは『闘志なき者は去れ』という厳しい言葉がバックネットに掲げられていた。大所帯だったかつての明石高校野球部の部訓として、他校にも知れわたり、憧憬の念さえ抱かせた言葉だった。それを懐かしむ向きも多いが、令和の新時代を生きる球児たちは新たな合言葉のもとで白球を追う。『己を信じろ 仲間を信じろ』――。フレーズが変わっても役割は変わらない。これまで同様にバックネットから、少数精鋭で戦うチームを鼓舞する。

100年を超える時間を費やして培われてきた「伝統」。有形、無形、数あれど、その最たるものは言うまでもない。「人」だ。松原監督は「先輩方があっての野球部」と、事あるごとに部員に伝える。草創期の楠本保、中田武雄らが築いた土台の上に、数え切れないほどの部員たちが歴史を刻みつけてきた。そして、卒業後は野球界を始め、各界に飛び出していった。そんなOBたちが差し入れを手に、グラウンドに帰ってきてくれる。バットやボールなど用具を提供してくれる。練習試合の橋渡しをしてくれる。指導、応援もしてくれる。確かに、伝統校の「明石野球部」だから受けられる恩恵がある。

3年前の学校創立100周年を機に、かつて延長25回の激闘を演じた中京大中京との交流も復活した。神戸市出身で、中京大中京OBである高石部長（当時監督）が明石にいたことも“縁”になった。それも、人と人のつながりがあればこそだ。松原監督は「今までの先輩方がつないでこられた“ご縁”というのを折に触れて話をさせてもらっています。やっぱり“つながり”があるのが（明石の）素晴らしいところではないかなと。今までの先輩方がつないでこられた伝統の部分、感謝の気持ちを忘れないという部分は、生徒につないでいきたい」と言葉に力をこめる。

試合用ユニホームの左袖に縫い付けられたワッペン。その下半分は新制高校の校章で、上半分は旧制中学の校章だ。新旧二つを重ね合わせ、一つのデザインを形成している。連綿と歴史を紡ぎ続ける兵庫の古豪。中倉主将は「歴史があるので、それだけOBの方、OGの方がいると思う。僕たちが新聞に載れるように有名になったら、OB、OGの方々にも喜んでいただけるんじゃないかと思いながら日々、勝ちを目指してやっていきます」と目の色を変えた。明日の明石を背負い、日々更新される歴史と伝統を未来へとつなぐ。＝終わり＝

▽兵庫県立明石高等学校 1923年（大12）、明石市立明石中学として創立。48年（昭23）の学制改革で現校名。硬式野球部は学校創立翌年の24年創部。30年春の選抜で甲子園初出場。32、33年春の選抜で2年連続準優勝。33年夏の甲子園大会準決勝では中京商（愛知＝現中京大中京）と延長25回の激闘を演じた末、0―1でサヨナラ負けを喫した。以降も兵庫県内の強豪の一角を占めて春夏通算14度の甲子園出場を誇るが、春夏連続出場を果たした87年夏を最後に甲子園から遠ざかる。甲子園通算21勝14敗。主な野球部OBに楠本保（慶大）、中田武雄（同）、河西俊雄（阪神など）、永井智浩（ソフトバンク編成育成本部長）らがいる。現在の部員数は2年生3人、1年生17人（25年12月時点）。