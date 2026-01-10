Image: 株式会社ネイキッド

誰もが一度は名前を聞いたことがあるであろう世界的な建築家アントニオ・ガウディ。いまだ完成していない教会「サグラダ・ファミリア」を設計したことで知られています。

そのサグラダ・ファミリアのメインタワーが今年完成することを記念して、『ガウディ展』が東京と大阪で開催されます。さらに今年はガウディ没後100年という節目でもあるのです。

ガウディの創作の源流を巡る展示

先にも述べたように、アントニオ・ガウディはサグラダ・ファミリアを設計したことで有名です。

もっというとガウディの建築は、19世紀末ごろに隆盛した「アール・ヌーヴォー」を代表するものです。特に特徴的なのは、その独特な曲線やアーチ構造、色彩豊かなモザイクなどがあげられます。東京駅はアール・ヌーヴォー建築の代表例といえます。

そんなアール・ヌーヴォー建築として象徴的なのがサグラダ・ファミリアであり、ガウディが生み出した作品群というわけです。

今回の展示は、そんなガウディの創作の源流をたどるものとして秘蔵の図面なども初公開されます。さらに、今回の展示はアナログとデジタルの両面で楽しめるものになっています。

デジタルとアナログで楽しめるアート

今回の『ガウディ展』は、プロジェクションマッピングやインスタレーションアートで知られるNAKEDとのコラボレーションとして開催されます。

NAKEDが得意とするさまざまなインスタレーションや映像によって、ガウディの作品を最新の技術を用いた体験型・参加型のアートとして公開されるとのこと。

没入空間に浮かび上がるサグラダファミリアやNAKEDの作品『DANDELION』が彩るバルセロナの町並み、来場者の操作とAIによって変化するガウディ建築のデザインなど、歴史と新しさの両面にフォーカスされています。

没後100年もいまだ未完成というすごさ

『ガウディ展』は1月10日から3月15日までは東京・寺田倉庫にて開催されます。その後4月17日から6月15日に大阪に移動して開催予定です。

展示の詳細情報やチケットについては公式サイトをチェックしてみてください。

冒頭にも述べましたが、サグラダ・ファミリアのメインタワー「イエス・キリストの塔」が今年2026年に完成されることとなりました。同時に、今年はガウディの没後100年という節目でもあります。

漠然と記念すべき年になるのだなあと思いますが、改めて考えるとその建物を設計した建築家が亡くなってから100年経って、メインの建物とはいえその一部がやっと完成するということが、あまりにも規格外ですごさを感じてしまいます。

さまざまな要素があるとはいえ、これだけ長い間建築が続けられ、完成までに最も長い時間を要するであろう建造物。そしてその設計をしたガウディという建築家。詳しい人でもよく知らない人でも、今回の展示でそのような芸術家の創作に触れることで新しい何かを発見できるのではないでしょうか。

source: NAKED, YouTube