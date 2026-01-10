電子サックスをコントローラーとして使いながら高難易度ゲームに挑戦することで知られるライブ配信者が、初代『ダークソウル』をノーダメージでクリアしました。これにより、ダークソウル3部作と『エルデンリング』のすべてを敵の攻撃を一発も受けることなく完走したことになります。

この配信者はDr. Doot（ドクター・ドゥート）という人物で、音楽作曲の博士号を持ち、「エアロフォン」と呼ばれる電子サックスのみを使って、いわゆる“死にゲー”を次々と攻略していることで知られています。これまでに『Bloodborne』と『SEKIRO』もノーデスでクリアしていました。

Dr. DootはXに動画クリップを投稿し、ダークソウルの最終ボスである薪の王グウィンとの「演奏しながらノーダメージ」という離れ業の戦闘を披露。この動画は、今回の挑戦を完遂した証となるものです。

The World's First Sax-Controlled Dark Souls No-Hit Run has been DOOTED!



I just beat Dark Souls without getting hit by a single enemy/trap while playing the game on an electric sax!!!



I now can officially say that I have beaten THE ENTIRE DARK SOULS TRILOGY HITLESS ON A SAX!!!

同氏はこのほかにも、『Cuphead』や『ホロウナイト: シルクソング』、『アーマード・コアVI ファイアーズオブルビコン』といった高難度タイトルを電子サックス操作でクリアしています。

Dr. Dootの次なる狙いはホロウナイト。超高難度の追加コンテンツ「Godmaster」で実装されたPantheons（極めて過酷なボス連戦）を含めた完全制覇に挑む意向を示しています。すでに常人離れした領域に達している感もありますが、さらなる高みを目指した挑戦に期待したいところです。

