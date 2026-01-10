この2択は迷うーーーーッッ！！【スタバ】朝食・軽食におすすめ♡「ベーグルサンド」

【スターバックス】に登場したベーグルサンドは、朝の一杯に添えるだけで満足感がぐっと高まるラインナップ。忙しい日でも片手で手軽に食べられるのが魅力です。今回は、甘党さん・しょっぱい系が好きな人、どちらの気分にも寄り添ってくれるベーグルサンド2種をご紹介します。

ベーコンの旨みが押し寄せる 「ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド」

スタバの 「ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド」 は、王道の塩気とベーグルのもっちり食感が合わさって満足度の高い一品。公式HPでは、「朝食や軽食などにおすすめ」とされています。筆者はヒーティングで食べてみたところ、チーズがよりとろけてリッチな印象に◎ 朝の時間が少しでもご褒美に変わるような、ほっと落ち着ける味わいを楽しめます。

甘酸っぱさがクセになる「ストロベリー & クランベリー ベーグルサンド」

フルーティーな気分の朝には、「ストロベリー & クランベリー ベーグルサンド」 がぴったり。食べてみると、甘味と酸味がぎゅっと詰まったベリーが生地に練り込まれていて、見た目も味わいも華やかな仕上がりでした。朝からテンションを上げたい日にも、ぴったりのベーグルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@bucks__bucks様

@j.u_u.n__starbucks様

のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里