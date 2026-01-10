Íè½µ¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥È¥¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¡È¥Ø¥Ö¥ó¡É¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤È¿·À¸³è¤âÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè15½µ¡Ö¥Þ¥Ä¥Î¥±¡¢¥ä¥ê¥«¥¿¡£¡×¤¬1·î12Æü¡Á1·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯1ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¹âÀÐ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÇË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Èà½÷¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè71²ó¡Ê1·î12ÆüÊüÁ÷¡Ë¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡À²¤ì¤ÆÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¡£2¿Í¤Ï»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤È4¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ä¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¡¢¥È¥¤Ï¤Ä¤¤¤ËÅ·¹ñÄ®¤ÎÄ¹²°¤òÃ¦½Ð¡£¤«¤Ä¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾¹¾¾ë¤Î¶á¤¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë²ÈÂ²4¿Í¤Ç¤Î¿·À¸³è¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤Ï¤¢¤ëÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
