£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¸åÈ¾£Á£Ô£¶Ê¬¤Ë£Ã£Ë¤«¤é·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò·àÅª¥¢¥·¥¹¥È¡ÄÅ¨ÃÏ¡¦¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤Ç¿·ÂÎÀ©¤Î½é¾¡Íø
¢¡¥ê¡¼¥¬¡¦¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥éÂè£±£¹Àá ¡¡¥Ø¥¿¥Õ¥§£±¡½£²£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ê£¹Æü¡¢¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥³¥ê¥»¥¦¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ï¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë£¶»î¹ç¤Ö¤ê¡¢¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·ÂÎÀ©£²»î¹çÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Ë£Á¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È°ú¤Ê¬¤±¤Æ»Îµ¤¤ò¹â¤á¤¿¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¿·´ÆÆÄ¤Î£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤À¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï£³ÇÔ£²Ê¬¤±¤È¾¡Íø¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¥Ø¥¿¥Õ¥§¤â£´Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¤È½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ÅÁã¤Ç¤Î¤³¤Î»î¹ç¡¢µ×ÊÝ¤ÏÀèÈ¯¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤¬°µÅÝÅª¤Ê¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ë¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥×¥ì¡¼¤Ï¤ï¤º¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Á°È¾£³£¶Ê¬¡¢¥¨¥ê¥¢ÆâÀµÌÌ¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿µå¤ò½¦¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬º¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ëº¸¾å¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢ºÇ½é¤ÎÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤Ç£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ÎÈ¿·â¤ò²¡¤µ¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥ÉÍ¥°Ì¤ÊÅ¸³«¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤Ï¸åÈ¾£²£±Ê¬¡¢¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Àµ×ÊÝ¤Î¥Ñ¥¹¤«¤é¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤Î¥·¥å¡¼¥È¤â¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½ªÈ×£´£µÊ¬¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ÏÍ£°ì¤ÎÆÀÅÀµ¡²ñ¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Î£Æ£Ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Ì£Êý¤¬Íî¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ß¤¬±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤ÇÆ±ÅÀÃÆ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à£¶Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤¬º¸Â¤Ç½³¤Ã¤¿±¦£Ã£Ë¤Ï¥«¡¼¥Ö¤òÉÁ¤¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¡¢¤³¤ì¤ò¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¤¬£Ç£Ë¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç£²ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¡¢·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¢§»î¹ç¸å¤Î¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢Í½ÁÛ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤Ê»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤â¤Ã¤ÈÍ°ÕµÁ¤À¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¤Ë¤ÏÆÀÅÀµ¡²ñ¤Ï²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢£²ÅÀÌÜ¤òÀè¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î¤»¤¤¤ÇÆ±ÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ï¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤¿¡£²æ¡¹¤ÎÂç¤¤Ê°ÕÍß¤È¾¡Íø¤Ø¤Î¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â²þÁ±ÅÀ¤ÏÂ¿¤¯»Ä¤ë¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¹ÔÆ°¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤â¤Ã¤È¾¡¤ÁÅÀ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×