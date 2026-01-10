西武園競輪場のF2ミッドナイト「スピードチャンネル・スカパー杯」は2日目を終えた。

尾崎睦（40＝神奈川）が予選を順当に1、1着でまとめてきた。

地元平塚ガールズグランプリで2着。今節は新年の初戦で完全Vへの期待は大きい。だが、感触はいまひとつだという。

「初日はグランプリの後の1走目。ユニホームも新しくしてもらったし、1着でスタートしなきゃ、という意識が強くなりすぎてしまって…。大事にいき過ぎました。2日目はいいレースをしようと思ったけど出が良くなかった。グランプリ後のミッドナイトというのが難しいですね。でも、それも経験なので…。普段のレースでしっかり走ることの積み重ねが今後につながっていくと思う。守りに入らず、修正して決勝は良くなるように頑張りたいです」

今年のテーマも昨年と同じ。G1を獲ってグランプリに出て、頂点を目指すこと。

「今まで自分がやってきたことをこれからまたグランプリに向けてやっていかなきゃいけない。去年はまだ足りないから2着だったわけだし、今年はもっと強くなれるよう毎日、自分でしっかりやっていかないと」

昨年より今年。さらなるレベルアップへ、気持ちを緩めることはない尾崎だ。