重要選挙が続く沖縄県で連立を解消した自民、公明両党の選挙協力の行方が焦点となっている。

共産党などで作る「オール沖縄」に対抗するには、共闘が欠かせないためだ。告示が１８日に迫った名護市長選（２５日投開票）では連携態勢が整ったものの、天王山となる秋の知事選に向けた調整はこれからだ。

「選挙イヤーが幕開けした。何としても結果を出していく」

自民の小林政調会長は９日、那覇市での党会合に出席し、今後控える選挙での勝利へ結束を呼びかけた。

初戦となるのが、米軍普天間飛行場（宜野湾市）の移設先となる名護市長選だ。３選を目指す渡具知武豊氏（６４）と、前市議・翁長久美子氏（６９）による事実上の一騎打ちになるとみられる。渡具知氏は辺野古移設の賛否を示さず、移設を容認する自民や慎重な立場の公明党県本部の推薦を取り付けた。翁長氏には玉城デニー知事（６６）を支えるオール沖縄勢力が支援に回る。

９月に任期満了

さらに、各党は９月に任期満了を迎える知事選に照準をあわせる。オール沖縄勢力は１３日に３選出馬に意欲を示す玉城氏に立候補を要請する方針で、着々と準備を進める。

これに対し、１２年ぶりの県政奪還を目指す自民党県連は地元経済界と連携する。経済関係者らで作る選考委員会が１１日にも候補予定者を決定する方向で、この候補者を支援することになる。

一方、公明の斉藤代表は９日、知事選への対応について、「地元の意見を尊重して、党本部としてもしっかり考えたい」と述べるにとどめた。那覇市での党会合に出席後、記者団の質問に答えた。

そもそも沖縄は自公の選挙協力の発祥の地とされる。自民党と対抗してきた公明が１９９８年の知事選で自主投票を選び、これが側面支援となった自民推薦候補が勝利した。公明関係者は「選挙ごとの協議にはなるが、玉城氏を支援することはないだろう」と語る。