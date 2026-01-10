¥Ù¥Í¥º¥¨¥éºÆ¶½¤Çµð³ÛÅê»ñ¤òÍ×ÀÁ¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¢ÀÐÌý´ë¶È´´Éô¤Ë
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï9Æü¡¢Ìó20¤ÎÀÐÌý´ë¶È´´Éô¤ò½¸¤á¤¿²ñ¹ç¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç³«¤¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀÐÌý»ö¶È¤ÎºÆ¶½¤Ë¸þ¤±¤Æµð³ÛÅê»ñ¤òÂ¥¤·¤¿¡£¤À¤¬Âç¼ê¤«¤é¤ÏÂ¨»þ¤ÎÅê»ñ·èÄê¤Ë¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¶¡µëÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¸¶Ìý²Á³Ê¤ò°ú¤²¼¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤¬¡¢´ë¶ÈÂ¦¤È¤Î´Ö¤Ë³Ö¤¿¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï²ñ¹ç¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë´ë¶È¤ò¶á¤¯·è¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÀ¸»ºÇ½ÎÏ¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¡ÖÀ¯ÉÜ»ñ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎµðÂç¤ÊÀÐÌý´ë¶È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â1Àé²¯¥É¥ë¡ÊÌó15Ãû8Àé²¯±ß¡Ë¤òÅê¤¸¤ë·×²è¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÆÀÐÌýÂç¼ê¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¤Î¥¦¥Ã¥ººÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎË¡Åª¡¦¾¦¶ÈÅª¤Ê¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡ÖÅê»ñ¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Åê»ñ·èÄê¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥È¥é¥ó¥×»á¤È¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯ÉÜ¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤òµ¯¤³¤»¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾ÍèÅª¤ÊÅê»ñ¤Ë¤Ï´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£