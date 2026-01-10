バレンタイン限定のミニボックス発売/赤い糸をイメージしたストロベリーナパージュやピンク色のコーティングで華やかな仕立てに
クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンは、バレンタインシーズン限定商品として、「ミニ ドーナツ」を詰め合わせた『バレンタイン ミニ ボックス』(3個入り･10個入り･20個入り)を、2026年2月1日から2月15日までの期間限定で販売する。
※記事中の価格表記はいずれも税込。店舗によって価格が異なる場合がある。〈バレンタイン限定のミニドーナツ〉
バレンタインシーズンの「ミニ ドーナツ」は、全5種類。2026年は、ピンクのスマイルドーナツのミニバージョンをアップデートしたという。
◆『ピンク スマイル チョコ』
フルーティーな酸味と華やかなピンクの色味が特徴のルビーチョコ入りコーティングを使った。見た目も味わいもバレンタインらしい華やかな特別感のある仕立て。
◆『ミニ スマイル プリン』
キュートなスマイルを描いた、「ミニ ドーナツ」定番商品。ミニオリジナル･グレーズドにプリン風味のコーティングをし、優しい味わいに仕上げた。
◆『ミニ ストロベリー ハート』
ミニオリジナル･グレーズドにホワイトチョコをコーティングし、赤い糸をイメージした可愛らしいハートをツヤっとしたストロベリーナパージュで描いた。バレンタインにぴったりのデザイン。
◆『ミニ チョコ スプリンクル』
ミニオリジナル･グレーズドにチョコアイシングを重ね、食感が楽しいカラフルなスプリンクルをトッピングした。クリスピー･クリーム･ドーナツの定番人気商品「チョコ スプリンクル」のミニバージョン。
◆『ミニ ホワイト スプリンクル』
優しい甘さのホワイトチョコをコーティングしたミニオリジナル･グレーズドに、カラフルなスプリンクルをトッピングした。「ミニ チョコ スプリンクル」のホワイトバージョン。〈『バレンタイン ミニ ボックス』のラインアップ一覧〉
『バレンタイン ミニ ボックス』は、3個入り･10個入り･20個入りの3種をラインアップする。「ミニ ドーナツ」の単品販売は行っていない。
◆『バレンタイン ミニ ボックス(20個)』
【販売期間】
2026年2月1日〜2月15日
【販売価格】
2,808円(イートイン2,860円)
【セット内容】
･ピンク スマイル チョコ×4個
･スマイル プリン×4個
･ストロベリー ハート×4個
･チョコ スプリンクル×4個
･ホワイト スプリンクル×4個
バレンタイン ミニ ボックス(20個)
◆『バレンタイン ミニ ボックス(10個)』
【販売期間】
2026年2月1日〜2月15日
【販売価格】
1,630円(イートイン1,661円)
【セット内容】
･ピンク スマイル チョコ×2個
･スマイル プリン×2個
･ストロベリー ハート×2個
･チョコ スプリンクル×2個
･ホワイト スプリンクル×2個
バレンタイン ミニ ボックス(10個)
◆『バレンタイン ミニミニ ボックス(3個)』
【販売期間】
2026年2月1日〜2月15日
【販売価格】
615円(イートイン627円)
【セット内容】
･ピンク スマイル チョコ×1個
･スマイル プリン×1個
･ストロベリー ハート×1個
バレンタイン ミニミニ ボックス(3個)