現役最強のポーカー美女から誘われたら、男はもうメロメロだ。まさかの“煽り”に対する濱家隆一（かまいたち）のリアクションが視聴者の爆笑を誘った。

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第4回が1月3日に放送。

予選テーブルBの終盤、岡野陽一がハートとクラブの「33」というハンドでオールイン。これに対して濱家はスペードとダイヤの「44」という手。ポケットペア同士の状況ではあるものの、オールインに立ち向かうかは難しい局面。思わず頭を抱え、ポケットに手を入れたまま立ち上がってしまった。

ここで声をかけたのが、世界最大級のポーカー大会「WSOP Ladies Championship」を連覇した“女王”こと岡本。「もう待てないんでいきましょう！」と濱家の背中を押すと、隣に座る本郷奏多は「おかしい！今まで一切隙が無かった女王が変でしたよ！？」とびっくり。「そろそろみんなで飛ばし合わないと」と続ける岡本に、濱家は「美しい…」と呟いてテーブルに突っ伏してしまった。

なお結果は、岡野、濱家、そしてハートとダイヤの「99」を持つDen（リンダカラー∞）による三つ巴の勝負に発展し、Denが勝利。岡野が退場となった。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）