4つの言葉に共通して入るひらがなを当てる、ひらめき力が試されるクイズです。日常生活でよく使う言葉ばかりですが、意外とパッと思い出せないかも!? 1分以内の正解を目指して、頭のストレッチを楽しみましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

めん□□
□□まえ
□□しょう
□□すとら

正解：えき

正解は「えき」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「えき」を入れると、次のようになります。

・めんえき（免疫）
・えきまえ（駅前）
・えきしょう（液晶）
・えきすとら（エキストラ）

私たちの体に関する「免疫」や、街の風景である「駅前」、テレビやスマートフォンの「液晶」、そして映画などの「エキストラ」。同じ読み方でも、漢字や意味が全く異なる言葉が並んでいましたね。

このように、多角的な視点で言葉を探す問題は、脳のトレーニングに非常に効果的です。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)