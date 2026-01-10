【ひらがなクイズ】空欄を埋めてすっきり！ 生活に身近なキーワードが含まれています
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
一見難しそうですが、共通点に気づけるとスムーズに解ける問題です。
めん□□
□□まえ
□□しょう
□□すとら
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えき」を入れると、次のようになります。
・めんえき（免疫）
・えきまえ（駅前）
・えきしょう（液晶）
・えきすとら（エキストラ）
私たちの体に関する「免疫」や、街の風景である「駅前」、テレビやスマートフォンの「液晶」、そして映画などの「エキストラ」。同じ読み方でも、漢字や意味が全く異なる言葉が並んでいましたね。
このように、多角的な視点で言葉を探す問題は、脳のトレーニングに非常に効果的です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
