坂口健太郎、高級腕時計を身に着けた新年のイケメンショット公開「2026年一番の眼福きた」「手が綺麗」
俳優の坂口健太郎さんは1月9日、自身のInstagramを更新。高級腕時計を身にまとった姿を披露し、ファンから称賛の声が多数集まっています。
この投稿にファンからは、「短髪も時計もカッコイイです」「手が綺麗 時計もすごく似合ってる！」「2026年一番の眼福きたー 手と顔も美しいやらカッコイイやら感情が忙しいよー。これ以上のビジュアル来たら心臓もつのか心配！」「全てにフィットする坂口健太郎さん」「何を身につけても何を纏ってもかっこいい」「素敵です」といった声が寄せられました。
【写真】坂口健太郎、夕日をバックにイケメンな表情
「夕日と一緒に」坂口さんは「夕日と一緒に、@omega」とつづり、3枚の写真を公開しました。夕日に照らされる坂口さんの姿が収められています。手首には、オメガの「シーマスター プラネットオーシャン」と思われる腕時計を着けており、その洗練されたデザインが坂口さんの雰囲気によくなじんでいます。
短髪姿も好評坂口さんは2025年秋ごろから短髪姿を披露しており、すっきりとした髪形が顔立ちを引き立て、大人の魅力が一層増した印象です。2026年も、さらなる活躍に期待が高まります。
(文:勝野 里砂)