40人枠が“超過”となる見通し

ドジャースは9日（日本時間10日）、ツインズからメジャー出場前提の40人枠から外すDFA（事実上の戦力外）となっていたライアン・フィッツジェラルド内野手をウエーバー経由で獲得したと発表。さらに、タイガースからFAになったアンディ・イバニェス内野手と1年契約で合意したと米記者が伝えた。これにより40人枠が超過となる見通しで、ファンの間では様々な憶測が飛び交うこととなった。

フィッツジェラルドの入団で40人枠が埋まり、さらにイバニェスを入れるためには1枠を空ける必要がある。枠を空けるために誰かがDFAとなる可能性があり、さらにドジャースはオフのFA市場でカイル・タッカー外野手やボー・ビシェット内野手ら大物の獲得に動いているとの見方もあるため、まだまだ先は読めない。

一方で、ユーティリティ2人の獲得となれば、影響が懸念されているのが、チームの功労者“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手の存在だ。オフにFAとなったが、左肘を手術した影響で開幕に間に合わない可能性が高く、再契約はスプリングトレーニングが始まる頃までずれ込む可能性が指摘されている。

このためSNSでは「キケじゃなくてイバニェスなのは、年齢と扱いが適当でも問題ないのと地味にあと3年保有できる辺りかな」「イバニェスならキケでええやんという話は違う？」「しかし、フィッツジェラルド獲ったってことは、キケやばい？」など不安の声も。この他に「また40人枠埋まったけど次どんな動きするんや？」「これドジャース野手補強終了？ それともエドマン遅れ確定でもう1人いけるか？」「コンフォートはどうなったんだろう」などの声が飛び交っている。ファンにとって“朗報”が届くことになるのか。（Full-Count編集部）