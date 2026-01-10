Ç°´ê¤ÎÂçÊª¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀÆÆ£ÏÂÌ¦2·³´ÆÆÄ¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¼Â¶·¥¢¥Ê¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤Æ½Ð±é¡¡¹ë²÷¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë°ìÆ±ÁûÁ³
¡¡º£²ó¤ÎÀ¾¥¹¥ÝWEB¡¡OTTO¡ª¤Î¥´¥ë¥Õ´ë²è¤Ï¡¢Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÀÆÆ£ÏÂÌ¦2·³´ÆÆÄ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£TVQ¶å½£ÊüÁ÷¡Ê¥Æ¥ìQ¡Ë¤ÎÌÚ¸ÍÍ¥²í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¶É¥¢¥ÊGOLF¡¡TV¡ÚÌÚ¸ÍÍ¥²í¡ÛÎ¾ÂÇ¤Á¥·¥ó¥°¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤ËÀÆÆ£2·³´ÆÆÄ¤¬½Ð±é¡£ÌÚ¸Í¥¢¥Ê¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤¿ÀÆÆ£2·³´ÆÆÄ¤Ï¡¢Â¿Ë»¤Ê¥ª¥Õ¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÊÌÚ¸Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸ª½ñ¤Ï¼èºàÅö»þ¡£Æ°²è¤Ï¸åÆü¤Ë¸ø³«Í½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¹ë²÷¤ÊÂÇµå²»¤È¤È¤â¤Ë±Ô¤¤µ°Æ»¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Î¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë°ìÆ±¤¬¸«¤È¤ì¤¿¡£¡Ö¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£ÊÑ¤Ê»Ñ¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤ó¤Ê¡×¡£Ä«°ìÈÖ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿270¥ä¡¼¥É¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥Ã¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥´¥ë¥Õ´ØÏ¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊGDO¡Ë¡×¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¹Ô¤¦º£²ó¤Î¼èºà¤Ï¡¢·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô¤Î¡Ö¶å½£¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¾®ÂÒ»³¡Ê¤·¤ç¤¦¤¿¤¤¤µ¤ó¡Ë¥³¡¼¥¹¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶å½£¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÀïÎ¬À¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÄÌ¾ï¤Î¼èºà¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¤ò²ó¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï18¥Û¡¼¥ë¤ÎÆÃÊÌÈÇ¡£¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Î1ÈÖ¥í¥ó¥°¡Ê532¥ä¡¼¥É¡Ë¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤¬ËÁÆ¬¤Î°ìÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¤ÏÀÆÆ£¤µ¤ó¤¬¥Æ¥ìQ¤Î²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÎÃæ·Ñ¤Î¼Â¶·¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌÚ¸Í¥¢¥Ê¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£ÌÚ¸Í¥¢¥Ê¤Îà¼Â¶·¥Ç¥Ó¥å¡¼Àïá¤ÏÀÆÆ£¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢2¿Í¤Î±ï¤â¿¼¤¤¡£
¡¡²òÀâ¼Ô»þÂå¤Ï¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÀÆÆ£¤µ¤ó¤â¡¢2023Ç¯¤«¤é»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï¥´¥ë¥Õ¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÀ¸³è¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀÎ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤¤¤«¤ó¤è¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¡¢ÀºÅÙ¤È¤â¤Ë¤µ¤¹¤¬¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤Î9ÈÖ¥ß¥É¥ë¡Ê371¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ç¤â320¥ä¡¼¥É¶á¤¤¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤Îµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢Á°È¾¤Î¥¢¥¦¥È¤Ï44¤Ç½ªÎ»¡£¡Ö¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤Î¥¢¥ó¥¸¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤·¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¤ÈÁ°È¾¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å½£¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¾®ÂÒ»³¥³¡¼¥¹¤ÎÀß·×¼Ô¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤ë²ÃÆ£½ÓÊå»á¤À¡£»ë³Ð¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÀïÎ¬À¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤òÂª¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ë¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òµöÍÆ¤µ¤»¤Ê¤¤¸·¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¾¾Â¼Î´»Î»ÙÇÛ¿Í¤â¡Ö²¿ÅÙ¤«¥é¥¦¥ó¥É¤·¤Æ¥³¡¼¥¹¤òÃÎ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Àß·×¼Ô¤Îà¤ï¤Êá¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î13ÈÖ¥ß¥É¥ë¡Ê364¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼±¦¤«¤é¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥Ð¥ó¥«¡¼¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡£ÀÆÆ£¤µ¤ó¤â¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Ð¥ó¥«¡¼¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Ì¾Êª¥Û¡¼¥ë¤È¤¤¤¦º¸¥É¥Ã¥°¤ÎÂÇ¤Á²¼¤í¤·¤Î16ÈÖ¥ß¥É¥ë¡Ê370¥ä¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢À²Å·¤Ê¤é±¦¤ËÍÌÀ³¤¡¢º¸¤Ë¤Ï±ÀÀç¡¦Éá¸³Ù¤¬¹¤¬¤ë¤¬¡¢Àä·Ê¤Ë¸«¤È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°Êý¤ÎÃÓ¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò°®¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤¦Ãæ¡¢2ÂÇÌÜ°Ê¹ß¤Ïº¸¥é¥Õ¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤Ö¤¬Èþ¤·¤¯¤â¶²¤í¤·¤¤¡£¾¾Â¼»ÙÇÛ¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëàÌ¥¤»¤ë¾ì½êá¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤ÆÀïÎ¬Åª¤ÊÉôÊ¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò49¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë93¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¡Ö¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸«¤»¾ì¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚ¸Í¥¢¥Ê¤Î¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤È¤â¤Ë´î¤Ö¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Ï4·³´ÆÆÄ¡¢25Ç¯¤Ï3·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÀïÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢26Ç¯¤Ï2·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡¢¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤È¸þ¤¹ç¤¦´î¤Ó¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â«¤Î´Ö¤Î¥ª¥Õ¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢£¶å½£¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¾®ÂÒ»³¥³¡¼¥¹
·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô¶â»³´Ý»³2001¡£¶å½£¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÆî´Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡Ë¤«¤éÌó17¥¥í¡£ÂÀºËÉÜIC¤«¤éÌó60Ê¬¡£0968¡½68¡½0100¡£
¶å½£¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¾®ÂÒ»³¥³¡¼¥¹Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
¢£¥é¥ó¥Á
¡¡¤Þ¤º¤Ï´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾®ÂÒ»³ÊÛÅö¡Ê1980±ß¡Ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ë»É¤·¿È¡¢Å·¤×¤é¤Ê¤É¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¿©ºà¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ìÔÂô¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¿»¤ì¤ë¡£ÅÚÆü¡¢½ËÆü¤ÎÍ½Ìó¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÜÂÔ¤ä¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡£
¡¡¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÎÃã¤½¤Ð¤Î¿©´¶¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö¾®ÂÒ´¤¤½¤ÐÁ·¡×¡Ê1540±ß¡Ë¤â¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤À¡£ÌôÌ£¤È¤È¤â¤Ë´Å¤á¤Î¥¿¥ì¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ð¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤â½½Ê¬¤À¡£