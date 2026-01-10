NPB(日本野球機構)の新人選手研修会が9日、都内で行われ、12球団の新入団選手115人と審判員4人が参加しました。

選手らは午前中に野球殿堂博物館を訪問し、午後は座学の研修を受け、最後には元阪神の能見篤史さんから講義を受けました。

ドラフト会議で最多3球団から指名を受け、阪神に入団が決まった立石正広選手は「勉強になりました」と話し、「覚醒剤とか薬物のことも事例とか、体がどういう影響を受けるかを詳しく教えていただいたので、恐怖感というか、やっちゃいけないと改めて思いましたし、能見さんの先輩としての言葉も一つ一つ響いたので、みんなすごく勉強になったと思います」と研修を振り返り、先輩となる能見さんの講義を「厳しい世界になるということはすごい心に残っていますし、経験した上での言葉には全て重みがあったので、ますますがんばらないとなと思いました」と心に受け止めました。

野球殿堂博物館には初めて行ったという立石選手。「改めて野球というスポーツの歴史を感じましたし、個人的には長嶋茂雄さんがお亡くなりになったこともあって、自分たちの世代は詳しく知らなかったので、改めて『あの人なしでは語れない』というくらいの功績を残した方だったので、実際に使われたものが展示されているのは響くものがありました」とコメント。また王さんが素振りした刀については「野球殿堂博物館なのに刀があるんだな」と話しました。

立石選手は研修の一日を踏まえ、「実例を活用して、詳しく教えてもらったことで選手自身も当事者意識を持って学べたと思うので、その知識を活かしてみんなが活躍できるように頑張っていきたいと思います」と抱負を語りました。