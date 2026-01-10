『ハイキュー!!』るかっぷの着せ替えアイテム！ボクトフクロウとアカアシフクロウをイメージしたポンチョが登場
メガハウスは、『ハイキュー!!』より「るかっぷ ポンチョ ハイキュー!! ボクトフクロウ/アカアシフクロウ」(各1,760円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年7月発送予定。
2026年7月発送予定「るかっぷ ポンチョ ハイキュー!! ボクトフクロウ/アカアシフクロウ」(各1,760円)
「るかっぷ」シリーズの着せ替えアイテムとして、別売のるかっぷ木兎/木兎ユニフォームVer.にきせて遊べる「ボクトフクロウ」をイメージしたポンチョと別売のるかっぷ赤葦/赤葦ユニフォームVer.にきせて遊べる「アカアシフクロウ」をイメージしたポンチョが登場。
「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、見上げて見つめているような、可愛い仕草が特長のフィギュアシリーズ。「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会
2026年7月発送予定「るかっぷ ポンチョ ハイキュー!! ボクトフクロウ/アカアシフクロウ」(各1,760円)
「るかっぷ」シリーズの着せ替えアイテムとして、別売のるかっぷ木兎/木兎ユニフォームVer.にきせて遊べる「ボクトフクロウ」をイメージしたポンチョと別売のるかっぷ赤葦/赤葦ユニフォームVer.にきせて遊べる「アカアシフクロウ」をイメージしたポンチョが登場。
「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、見上げて見つめているような、可愛い仕草が特長のフィギュアシリーズ。「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会