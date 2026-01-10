『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』MONSTERS CHRONICLEに「磁石の戦士マグネット・バルキリオン」が参戦
メガハウスは、『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より「MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 磁石の戦士マグネット・バルキリオン」(8,580円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。
2026年6月発送予定「MONSTERS CHRONICLE 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ 磁石の戦士マグネット・バルキリオン」(8,580円)
「MONSTERS CHRONICLE」シリーズに『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』より「磁石の戦士マグネット・バルキリオン」が参戦。あの伝説のデュエルをその手に！
MONSTERS CHRONICLEシリーズを集めて「立体図鑑」として手元で楽しもう。
(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI
