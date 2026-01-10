¡Ø¥Ç¥å¡¼¥ó¡¿º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤è¤ê¡Ö¥µ¥ó¥É¥ï¡¼¥à¡×¤¬Î©ÂÎ²½
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡Ø¥Ç¥å¡¼¥ó¡¿º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¤è¤ê¡Ö¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ø¥Ç¥å¡¼¥ó¡¿º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥µ¥ó¥É¥ï¡¼¥à¡×(12,100±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ö¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ø¥Ç¥å¡¼¥ó¡¿º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥µ¥ó¥É¥ï¡¼¥à¡×(12,100±ß)
¡Ö¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿Âçºî¡Ø¥Ç¥å¡¼¥ó¡¿º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù(1984)¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµðÂçÀ¸Êª¡Ö¥µ¥ó¥É¥ï¡¼¥à¡×¤¬Î©ÂÎ²½¡£
¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤È¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ë¡¢¤¿¤À¤·Á´ÂÎ¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥©¥ë¥á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½Ž¡
Âç¤²á¤®¤º¾®¤µ²á¤®¤º¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£ÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¾¦ÉÊ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
(C)Dune is a trademark and copyright of Dino Delaurentiis Corp. Licensed by Universal Studios. All Rights Reserved.
