ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジ・ファンドは円の売り越し減少 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジ・ファンドは円の売り越し減少

ＩＭＭ通貨先物１月６日主要国通貨 円の買い越し減少

円 8815枚の買い越し 5253枚の買い越し減

ユーロ 162812枚の買い越し 5347枚の買い越し増

ポンド 30538枚の売り越し 2669枚の売り越し減

スイスフラン 40266枚の売り越し 3932枚の売り越し減

ＩＣＥドル指数 3831枚の売り越し 129枚の売り越し減



レバレッジド・ファンズ１月６日主要国通貨 円の売り越し減少

円 68117枚の売り越し 11148枚の売り越し減

ユーロ 22279枚の買い越し 2226枚の買い越し減

ポンド 33949枚の買い越し 5665枚の買い越し増

スイスフラン 1590枚の売り越し 3497枚の売り越し減

