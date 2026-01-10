ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジ・ファンドは円の売り越し減少
ＩＭＭ通貨先物１月６日主要国通貨 円の買い越し減少
円 8815枚の買い越し 5253枚の買い越し減
ユーロ 162812枚の買い越し 5347枚の買い越し増
ポンド 30538枚の売り越し 2669枚の売り越し減
スイスフラン 40266枚の売り越し 3932枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数 3831枚の売り越し 129枚の売り越し減
レバレッジド・ファンズ１月６日主要国通貨 円の売り越し減少
円 68117枚の売り越し 11148枚の売り越し減
ユーロ 22279枚の買い越し 2226枚の買い越し減
ポンド 33949枚の買い越し 5665枚の買い越し増
スイスフラン 1590枚の売り越し 3497枚の売り越し減
