ＩＭＭ通貨先物１月６日主要国通貨　円の買い越し減少
円　8815枚の買い越し 5253枚の買い越し減
ユーロ　162812枚の買い越し 5347枚の買い越し増
ポンド　30538枚の売り越し 2669枚の売り越し減
スイスフラン　40266枚の売り越し 3932枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数　3831枚の売り越し 129枚の売り越し減

レバレッジド・ファンズ１月６日主要国通貨　円の売り越し減少
円　68117枚の売り越し 11148枚の売り越し減
ユーロ　22279枚の買い越し 2226枚の買い越し減
ポンド　33949枚の買い越し 5665枚の買い越し増
スイスフラン　1590枚の売り越し 3497枚の売り越し減