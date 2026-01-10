MLBのロブ・マンフレッド・コミッショナーは、今年予定されている労使交渉において、フリーエージェント（FA）交渉に期限を設ける案を、次期労使協定（CBA）に盛り込む考えを示した。9日（日本時間10日）、米ネットサイト「ザ・スコア」が報じた。

出演したWFANのラジオ番組でコミッショナーは「この件については、さらに議論が進むだろう。そこにはマーケティング上の機会がある」と述べ、NFLやNBAと激しく競合するスポーツ界において、FAデッドラインを設けることでオフシーズンの“空白期間”を有効活用する必要性を強調した。

今オフもFA市場は動きが鈍く、カイル・タッカー、ボー・ビシェット、アレックス・ブレグマン、コディ・ベリンジャー、フラムバー・バルデスといったスター選手が、キャンプインを1カ月後に控えた現時点でも未契約のままだ。FA交渉が長期化することで、オフシーズンに「語る材料がない期間」が生まれている。

これに対し、選手会は期限を設けることは選手に不利に働くとして反対している。MLB選手会（MLBPA）のトニー・クラーク代表は、「フリーエージェントは競争が活性化したときにこそ機能する」と述べ、契約期限ではFA市場は改善しないと反論。別の改革案について協議する姿勢を示した。また、アスレチックスの外野手ブレント・ルーカーも「極めて反選手的な発想だ」と強く批判している。一方、マンフレッドはこうした反発について、「彼らは、期限が不利に働くと考えているようだが、正直なところ、私はその考えに説得力を感じていない」と述べ、次期労使協定（CBA）に盛り込みたい考えを改めて強調した。