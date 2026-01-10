今回は、妻にワンオペ家事育児を強いる夫が、急に優しくなったエピソードを紹介します。

夫に優しい言葉をかけられ、困惑…

「夫は育児をほとんどせず、家事も完全に私任せ。でも子供はまだ2歳で手がかかるし、仕事も大変なので、少しは家事も育児もしてほしいとずっと思っていました。子供は頻繁に体調を崩しますが、仕事を休んで看病をするのはもちろん私の役目ですし……。

そんなある日、夫が『俺も料理するよ』『掃除もやる』と言い、急に優しくなり、困惑しました。また『仕事と育児の両立、大変だろ？』『つらかったら仕事辞めてもいいんだぞ？』とも言ってきて、『一体なぜ……？』と思いました。

その後夫から、夫の同僚の奥さんが急に亡くなった話を聞いたのですが、どうやらその奥さんは、過労がたたって亡くなったそうで……。そこで私についても『働きすぎじゃないか』と心配になったそうです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2024年6月）

▽ それまで偉そうな態度で家事も育児も一切しなかった夫が、急に優しくなったら「何があったのかな」と不思議に思いますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。